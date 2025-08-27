Toprağı kuruyan çiftçiden kötü haber geldi! Üretim durma noktasında
Su seviyesi alarm verici boyutlara ulaştı, Eskişehirli üretici her bölgede aşağı yukarı 4 metre su kaldığını söyledi. Üretilen pek çok ürünün kuraklık yüzünden sürüldüğünü söyleyen üreticiler "Özellikle hal yasası bir an evvel uygulamaya girmeli. Üretim durma noktasında" değerlendirmesini yaptı.
Yurt geneli özellikle son yıllarda endişe verici boyutlarla kuraklıkla mücadele ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken su rezervleri gün geçtikçe azalıyor.
Eskişehir Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, kuyulardaki su seviyesinin alarm verici boyutlara ulaştığını ve bu durumun üretimi durma noktasına getirdiğine dikkat çekti.
Artan maliyetlerin ise özellikle sebze üreticilerine ciddi sıkıntılar yaşattığını belirten Buluşan, acil önlem alınmazsa tarım sektörünün gelecekte tehlikeye gireceği konusunda uyarıda bulundu.
NE YÜZEYDE NE YERDE SU VAR
Şu anda kuyularda su kalmadığını ifade eden Buluşan, "Yer altı suları çekildi, yağmur yağmıyor. Aşağı yukarı her bölgede 3-4 metre kadar su kaldı. Yüzeydeki sular gitti, yeraltı suları tamamen kesildi. Çoğu bölgede şu anda su yok.
Üretim yapılamayacak hale geldi. Biz yazı bitiremedik daha. Yaz çok kötü başladı, çok kötü gidiyor. Üretim için aslında çok bolluk oldu. Yani tüketici için güzel bir şey oldu diyebiliriz ama maalesef üretici için çok büyük sıkıntı oldu. Şu anda üretici fide, işçilik ve elektrik parasını ödemekte çok zorlanıyor" şeklinde konuştu.
ÜRETİM DURMA NOKTASINDA
Bu mevsimde özellikle sebze üreticisine destek olunması gerektiğinin altını çizen Buluşan, sözlerine şöyle devam etti:
"Şu anda baktığımızda sudan dolayı mısır da aynı durumda. Üreticiye teşvikler verilmeli ve mevcut teşvikler iyileştirilmelidir. Mesela bizim tarlaya şu an diktiğimiz fidenin maliyeti 10 lira.
Karnabaharın bir tanesinin bana maliyeti 10 lirayken, kilosunu 20 liraya satamayacağız. Bu çok büyük bir problem. Özellikle hal yasası bir an evvel uygulamaya girmeli. Çünkü bizim ürettiğimiz ürün tarlada 10 lira, pazarda ve markette ise 30-40 lira. Herkesin maliyeti masrafı vardır ama biz üretenler en çok masrafa sahip olan kişileriz. Bu nedenle üretim durma noktasında."