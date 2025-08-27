Toprağı kuruyan çiftçiden kötü haber geldi! Üretim durma noktasında

Yurt geneli özellikle son yıllarda endişe verici boyutlarla kuraklıkla mücadele ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken su rezervleri gün geçtikçe azalıyor.

Eskişehir Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, kuyulardaki su seviyesinin alarm verici boyutlara ulaştığını ve bu durumun üretimi durma noktasına getirdiğine dikkat çekti.

Artan maliyetlerin ise özellikle sebze üreticilerine ciddi sıkıntılar yaşattığını belirten Buluşan, acil önlem alınmazsa tarım sektörünün gelecekte tehlikeye gireceği konusunda uyarıda bulundu.

NE YÜZEYDE NE YERDE SU VAR

Şu anda kuyularda su kalmadığını ifade eden Buluşan, "Yer altı suları çekildi, yağmur yağmıyor. Aşağı yukarı her bölgede 3-4 metre kadar su kaldı. Yüzeydeki sular gitti, yeraltı suları tamamen kesildi. Çoğu bölgede şu anda su yok.

Üretim yapılamayacak hale geldi. Biz yazı bitiremedik daha. Yaz çok kötü başladı, çok kötü gidiyor. Üretim için aslında çok bolluk oldu. Yani tüketici için güzel bir şey oldu diyebiliriz ama maalesef üretici için çok büyük sıkıntı oldu. Şu anda üretici fide, işçilik ve elektrik parasını ödemekte çok zorlanıyor" şeklinde konuştu.

ÜRETİM DURMA NOKTASINDA

Bu mevsimde özellikle sebze üreticisine destek olunması gerektiğinin altını çizen Buluşan, sözlerine şöyle devam etti: