Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Toprağı kuruyan çiftçiden kötü haber geldi! Üretim durma noktasında

Toprağı kuruyan çiftçiden kötü haber geldi! Üretim durma noktasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Su seviyesi alarm verici boyutlara ulaştı, Eskişehirli üretici her bölgede aşağı yukarı 4 metre su kaldığını söyledi. Üretilen pek çok ürünün kuraklık yüzünden sürüldüğünü söyleyen üreticiler "Özellikle hal yasası bir an evvel uygulamaya girmeli. Üretim durma noktasında" değerlendirmesini yaptı.

Yurt geneli özellikle son yıllarda endişe verici boyutlarla kuraklıkla mücadele ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken su rezervleri gün geçtikçe azalıyor. 

Eskişehir Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, kuyulardaki su seviyesinin alarm verici boyutlara ulaştığını ve bu durumun üretimi durma noktasına getirdiğine dikkat çekti.

Toprağı kuruyan çiftçiden kötü haber geldi! Üretim durma noktasında - 1. Resim

Artan maliyetlerin ise özellikle sebze üreticilerine ciddi sıkıntılar yaşattığını belirten Buluşan, acil önlem alınmazsa tarım sektörünün gelecekte tehlikeye gireceği konusunda uyarıda bulundu.

Toprağı kuruyan çiftçiden kötü haber geldi! Üretim durma noktasında - 2. Resim

NE YÜZEYDE NE YERDE SU VAR

Şu anda kuyularda su kalmadığını ifade eden Buluşan, "Yer altı suları çekildi, yağmur yağmıyor. Aşağı yukarı her bölgede 3-4 metre kadar su kaldı. Yüzeydeki sular gitti, yeraltı suları tamamen kesildi. Çoğu bölgede şu anda su yok.

Üretim yapılamayacak hale geldi. Biz yazı bitiremedik daha. Yaz çok kötü başladı, çok kötü gidiyor. Üretim için aslında çok bolluk oldu. Yani tüketici için güzel bir şey oldu diyebiliriz ama maalesef üretici için çok büyük sıkıntı oldu. Şu anda üretici fide, işçilik ve elektrik parasını ödemekte çok zorlanıyor" şeklinde konuştu.

Toprağı kuruyan çiftçiden kötü haber geldi! Üretim durma noktasında - 3. Resim

ÜRETİM DURMA NOKTASINDA

Bu mevsimde özellikle sebze üreticisine destek olunması gerektiğinin altını çizen Buluşan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda baktığımızda sudan dolayı mısır da aynı durumda. Üreticiye teşvikler verilmeli ve mevcut teşvikler iyileştirilmelidir. Mesela bizim tarlaya şu an diktiğimiz fidenin maliyeti 10 lira.

Karnabaharın bir tanesinin bana maliyeti 10 lirayken, kilosunu 20 liraya satamayacağız. Bu çok büyük bir problem. Özellikle hal yasası bir an evvel uygulamaya girmeli. Çünkü bizim ürettiğimiz ürün tarlada 10 lira, pazarda ve markette ise 30-40 lira. Herkesin maliyeti masrafı vardır ama biz üretenler en çok masrafa sahip olan kişileriz. Bu nedenle üretim durma noktasında."

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Universitatea Craiova-Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?Vuslat Doğan ile Ali Sabancı boşanıyor! Ayrılığın perde arkasındaki detaylar ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Canım sıkılıyor turistlere takılıyorum" diyerek yapmadığını bırakmadı! Kısa sürede enselendi - Gündem"Canım sıkılıyor turistlere takılıyorum" diyerek yapmadığını bırakmadı! Kısa sürede enselendiSındırgı depreminden sonra oldu! Su kaynakları yer değiştirdi - GündemSındırgı depreminden sonra oldu! 2 ay süre verildi100 bin liraya 'rezalet' satın aldılar! Oteli terk ettiler.... 'Her şey dahil tatil' değil 'kabus' - Gündem100 bin liraya 'rezalet' satın aldılar!Tatilciler Çeşme'den kaçmıştı: İZSU'dan açıklama geldi! Su kesintileri sona erdi - GündemİZSU'dan açıklama geldi! Su kesintileri sona erdiAntalya'da depo yangını! Alevler sıçradı, ekipler seferber oldu - GündemAntalya'da depo yangını! Alevler yan binalara sıçradıAFAD duyurdu! Balıkesir'de korkutan depremler - GündemAFAD duyurdu! Balıkesir'de korkutan deprem
Sonraki Haber Yükleniyor...