Tatilciler Çeşme'den kaçmıştı: İZSU'dan açıklama geldi! Su kesintileri sona erdi

Tatilciler Çeşme'den kaçmıştı: İZSU'dan açıklama geldi! Su kesintileri sona erdi

Güncelleme:
Kuraklığın vurdu ünlü tatil beldesi Çeşme, 25 Temmuz'dan bu yana su kesintisi sorunu yaşıyordu. İZSU, Karareis Barajı'nın açılması sonrası su kesintisinin sona erdiğini duyurdu.

Son yılların en kurak dönemini geçiren İzmir'de barajlar kritik düzeye indi. Ünlü tatil beldesi Çeşme de kuraklıktan en çok etkilenen bölge oldu. Yazlıkçıların terk etmeye başladığı ilçede su kesintileri başlamıştı. 

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından geçtiğimiz haftalarda devreye alınan Karareis Barajı'ndaki suyun içme suyu dağıtım şebekesine verilmesi üzerine Çeşme'deki zorunlu su kesintileri sona erdi.

İZSU AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Çeşme'deki zorunlu kesintiler ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, Çeşme'de su ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı'nda su rezervinin yüzde 5'in altına düşmesi sebebiyle bölgede uzun vadede suya erişimi güvence altına almak için 25 Temmuz itibarıyla belirlenen saatlerde zorunlu su kesintisi uygulanmasına geçildiği hatırlatıldı.

Tatilciler Çeşme'den kaçmıştı: İZSU'dan açıklama geldi! Su kesintileri sona erdi - 1. Resim

KESİNTİLERE SON VERİLDİ

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü'nce devreye alınan Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde 2'nci aşama performans test işlemlerine başlanması ve tesis çıkış suyu kalitesinin mevzuat kapsamında uygunluğunun teyidi üzerine 23 Ağustos itibarıyla da içme suyu iletim sistemine verilmeye başlanmıştı.

Tatilciler Çeşme'den kaçmıştı: İZSU'dan açıklama geldi! Su kesintileri sona erdi - 2. Resim

İdaremiz ekiplerince tesisten gelen suyun dezenfeksiyon ve basınç entegrasyon test işlemleri 24 Ağustos tarihinde sonuçlandırılarak ilçemizin içme suyu dağıtım şubesine verilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 24 Ağustos saat 23.00 itibarıyla su kesintisi yapılmayıp, şebeke sisteminin dengelenmesi sağlanmış ve Çeşme ilçemizde zorunlu su kesintisi uygulanması sonlandırılmıştır."

1 Ağustos'tan bu yana Çeşme'de günlük 10 saatlik zorunlu kesintileri uygulanıyordu. DSİ Genel Müdürlüğünün 1,7 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi 9 Ağustos'ta hizmete alınmıştı.

