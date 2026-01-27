Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan gizlenme taktikleri dikkat çekti. Sosyal medyada, anti-termal bir pelerinle kamufle olmaya çalışan ve pengueni andıran bir Rus askerinin Ukrayna’ya ait bir İHA tarafından tespit edilerek vurulduğu anlar çok konuşuldu. Ukraynalı bir Telegram grubunda video, “Penguenler yakalandı” notuyla paylaşıldı.

24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı saldırısıyla başlayan savaş halen devam ederken, sahada kullanılan taktikler de sürekli değişiyor. Sosyal medyada yayılan videoda, karla kaplı bir arazide pelerinle gizlenmeye çalışan Rus askerinin kısa sürede fark edildiği ve Ukrayna dronları tarafından vurulduğu anlar yer aldı. Görüntülerin, Ukraynalı bir Telegram grubunda “Penguenler yakalandı” notuyla paylaşıldığı belirtildi.

Rus askerinin gizlenme taktiği gündem oldu: Ukrayna, "Penguenler yakalandı” notuyla duyurdu

VÜCUT ISILARINI GİZLEYEREK İZLERİNİ KAYBETTİRİYORLAR

Uzmanlara göre askerin giydiği kıyafet, Rus ordusunun 2024 yazından bu yana kullandığı ve “anti-termal” ya da “görünmezlik pelerini” olarak adlandırılan ekipmanlardan biri. Bu pelerinlerin, askerlerin vücut ısısını gizleyerek termal kameralarla tespit edilmesini zorlaştırmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Rus askerinin gizlenme taktiği gündem oldu: Ukrayna, "Penguenler yakalandı” notuyla duyurdu

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu RUSI’nin ekim ayında yayımladığı rapora göre, Rus birlikleri bu pelerinleri genellikle iki ila beş kişilik gruplar halinde, çoğunlukla gece saatlerinde devriye gezerken kullanıyor. Raporda, askerlerin ısı izini azaltmak için pelerini vücutlarından bir miktar uzakta tuttukları ve bu yöntemle drone takibinden kaçmaya çalıştıkları belirtiliyor.

Rus askerinin gizlenme taktiği gündem oldu: Ukrayna, "Penguenler yakalandı” notuyla duyurdu

HER ZAMAN ETKİLİ DEĞİL

Ancak uzmanlar, bu taktiğin her zaman etkili olmadığına dikkat çekiyor. Dronların, pelerinin altından görünen ayaklar ya da küçük hareketler sayesinde gizlenen askerleri tespit edebildiği ifade ediliyor. Ayrıca Rus ordusunda kullanılan bazı pelerinlerin düşük kaliteli olduğu, yeterli termal koruma sağlamadığı ve özellikle gündüz saatlerinde tamamen etkisiz kaldığı vurgulanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası