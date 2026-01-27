TRT 1’in dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 67. bölümünde uluslararası bir ismi kadrosuna dahil ediyor. Özbekistan doğumlu oyuncu ve müzisyen Javohir Zokirov, dizide Osmanlı ilim dünyasının önemli isimlerinden Ali Kuşçu karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Javohir Zokirov kimdir?

Başrollerinde Serkan Çayoğlu’nun yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünde, tarihi bir karakter hikayeye dahil oluyor. Özbek oyuncu Javohir Zokirov’un canlandıracağı Ali Kuşçu karakteriyle birlikte dizide, Fatih Sultan Mehmed dönemi ilmi gelişmeleri ve saray çevresindeki bilimsel çalışmalar ön plana çıkacak.

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİNE ALİ KUŞÇU GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin bu akşam yayınlanacak 67. bölümünde, Osmanlı döneminin önde gelen bilim insanlarından Ali Kuşçu karakteri ilk kez izleyiciyle buluşacak. Ali Kuşçu’nun İstanbul’a gelişi ve Fatih Sultan Mehmed ile yollarının kesişmesi, bölümün ana gelişmeleri arasında yer alıyor.

Dizide Ali Kuşçu’nun saray çevresindeki ilmi çalışmaları, matematik ve astronomi alanındaki katkıları ile Osmanlı ilim hayatındaki yeri ekrana taşınacak.

Javohir Zokirov kimdir? Mehmed Fetihler Sultanı dizisine Ali Kuşçu olarak geliyor

JAVOHİR ZOKİROV KİMDİR?

9 Kasım 1972 tarihinde Özbekistan’ın Taşkent kentinde doğan Javohir Zokirov, Moskova Gerasimov Sinematografi Enstitüsü mezunudur. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzik alanında da çalışmalar yürüten Zokirov, farklı ülkelerde çekilen dizi ve sinema projelerinde yer aldı.

Zokirov daha önce “Bozkır Arslanı Celaleddin”, “Blind Sherlock”, “Poslednyaya milaya Bolgariya” ve “Unbeatable: Road to Tokyo” gibi yapımlarda rol aldı. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisiyle birlikte Türk televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası