Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümleriyle birlikte Bosna prensesi Rosa karakteri izleyicilerin karşısına çıktı. Fatih Sultan Mehmed’in eşlerinden Çiçek Hatun olarak hikayede ilerleyecek olan karakteri canlandıran Merve Üçer’in yaşı, hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı Bosna prensesi kimdir? İşte Merve Üçer’in oynadığı dizi ve filmler…

TRT ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümleriyle kadroya dahil olan Bosna prensesi karakteri dikkat çekti. Saray içindeki siyasi ve duygusal dengelerde önemli bir rol üstlenecek olan Bosna Prensesi, başarılı oyuncu Merve Üçer canlandırıyor. Dizinin takipçileri, karakterin hikayedeki yeri ve oyuncunun kariyerine dair detayları merak ediyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI BOSNA PRENSESİ KİMDİR?

Bosna prensesi, dizide Prenses Rose olarak da bilinen bir karakter olarak izleyici karşısına çıkıyor. Fatih Sultan Mehmet ile evlenmesi beklenen Prenses Rosa'nın Çiçek Hatun olarak Osmanlı Sarayı'nın içindeki güç dengeleri, diplomatik ilişkiler ve duygusal çatışmalar açısından kritik bir konumda bulunması bekleniyor.

Çiçek Hatun’un, hem siyasi hamleleri hem de kişisel ilişkileriyle sarayda yeni dengeler oluşturması bekleniyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde karakterin geçmişi, Bosna'nın fethindeki rolü, ittifakları ve kararlarının Osmanlı sarayındaki gelişmelere nasıl yön vereceği ön plana çıkacak.

Mehmed Fetihler Sultanı Bosna prensesi kimdir? Merve Üçer yaşı, oynadığı diziler ve kariyeri

MERVE ÜÇER KİMDİR?

Merve Üçer, 15 Mayıs 1992 tarihinde Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olan oyuncu, akademik eğitiminin ardından oyunculuğa yöneldi. Betül Alganatay’dan oyunculuk eğitimi alan Üçer, kariyerine bir sinema filmiyle adım attı. 2020’de TRT 1’de yayınlanan “Anneler” dizisinde ise 165 bölüm Nil karakterini canlandırdı. Son olarak 2023’te TRT Türk’te yayınlanan “Alman Kuzusu” adlı sitcom dizisinde 26 bölüm boyunca başrol olarak yer aldı. Merve Üçer, dizi ve sinema projelerinde aktif olarak kariyerini sürdürmektedir.

MERVE ÜÇER OYNADIĞI DİZİLER

Merve Üçer'in oynadığı bazı diziler:

Tatlı Küçük Yalancılar - 2015

Alman Kuzusu - 2022-2023

Ben ve Babam - Vatan - 2024

Vefa Sultan - 2025

Mehmed Fetihler Sultanı - 2026

