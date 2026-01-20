ABİ dizisinde Behram karakterinin gençliğini canlandıran Şahin Kendirci, izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer aldı. Çocuk yaşta katıldığı yarışmalarla tanınan genç oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu araştırılıyor. Müzik ve oyunculuk alanında öne çıkan performanslarıyla dikkat çeken Kendirci’nin hayatına dair detaylar gündemde.

ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisinde Behram karakterinin gençliğini canlandıran Şahin Kendirci, performansıyla izleyicilerin ilgisini çekti. Çocuk yaşta katıldığı yarışmalarla tanınan Kendirci’nin hem müzik hem de oyunculuk alanında uzanan kariyer yolculuğu yeniden gündeme geldi. Peki, Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında?

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

Şahin Kendirci, 14 Şubat 2002 tarihinde Adana’da doğdu. Aslen Şanlıurfalı olan Kendirci, kalabalık ve mütevazı bir ailede büyüdü. Beş kardeşli ailenin bir ferdi olan sanatçının ikiz kardeşi de bulunuyor. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Kendirci, sahneyle ilk tanışmasını televizyon yarışmaları aracılığıyla gerçekleştirdi.

2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Şahin Kendirci, 2014’te katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasını kazanarak adını duyurdu. Yarışmanın ardından hem müzik hem de oyunculuk alanında ilerleyen Kendirci, özellikle 2018 yapımı Müslüm filminde Müslüm Gürses’in gençliğini canlandırarak oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

ABİ DİZİSİNDE BEHRAM'IN GENÇLİĞİ'Nİ CANLANDIRIYOR

ABİ dizisinde Diren Polatoğulları’nın hayat verdiği Behram karakterinin geçmişine uzanan sahnelerde genç Behram’ı Şahin Kendirci canlandırıyor. Dizinin flashback sahneleri, hikayenin arka planını güçlendirirken Kendirci’nin performansı izleyicilerden olumlu yorumlar aldı. Daha önce Gassal, Şampiyon ve Tozkoparan İskender gibi projelerde yer alan Kendirci, ABİ dizisiyle oyunculuk kariyerindeki yükselişini sürdürüyor.

ŞAHİN KENDİRCİ OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Filmler:

Bana Masal Anlatma - 2015 (Sinema Filmi)

Müslüm - 2018 (Sinema Filmi)

Mahalleden Arkadaşlar - 2022 (Sinema Filmi)

Nefes: Yer Eksi İki (Sinema Filmi)

Diziler:

Şampiyon - 2019

Tozkoparan İskender - 2021

Gassal - 2024 (İnternet dizisi)

