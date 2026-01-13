ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ABİ (Aile Bir İmtihandır) dizisi, oyuncu kadrosu ve hikayedeki karakterleriyle dikkat çekiyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştığı yapımın oyuncuları ve dizide canlandırdıkları roller, ilk bölüm öncesinde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte ABİ dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterler...

ABİ dizisi oyuncu kadrosu ABİ DİZİSİ KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven imzası taşıyan dizinin ilk bölümü 13 Ocak Salı akşamı ekrana geliyor. Geçmişinden uzak bir hayat kurmaya çalışan Doğan’ın yıllar sonra ailesinin sakladığı sırlarla karşı karşıya kalmasını konu alan yapım, hikayesi ve geniş oyuncu kadrosuyla yeni sezonda dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.

Kenan İmirzalıoğlu DOĞAN (KENAN İMİRZALIOĞLU) Doğan, İzmir’de mesleğinde zirveye ulaşmış bir cerrahtır. Babası Tahir'in baskısı ve geçmişte yaşadığı kırılmalar nedeniyle ailesiyle yıllar önce bağını kopararak sakin bir hayat kurmuştur. Kardeşinin düğünü için İstanbul’a dönüşüyle birlikte hem kendi geçmişiyle hem de Hancıoğlu ailesinin sakladığı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

Afra Saraçoğlu ÇAĞLA (AFRA SARAÇOĞLU) Çağla, genç yaşına rağmen ağır sorumluluklar taşıyan bir ceza avukatıdır. Hayatın karşısına çıkardığı zorluklara rağmen adaletten vazgeçmez. Hancıoğlu Holding’de işe başlaması, onu beklemediği bir dünyanın içine sürükler.

Asude Kalebek MELEK (ASUDE KALEBEK) Melek, ailesinin baskısı altında ezilen bir tıp öğrencisi. Kendi hayallerine ulaşmak isterken babasının koyduğu sınırlarla mücadele eder. Tek umudu ve dayanağı abisi Doğan'dır.

Sinan Tuzcu SİNAN (SİNAN TUZCU) Sinan, Hancıoğlu ailesinin en büyük oğludur. Hayatı boyunca ikinci planda kalmış olmanın öfkesiyle hareket eder. Aile içindeki gücü ele geçirmek için her yolu göze alır.

Diren Polatoğlulları BEHRAM (DİREN POLATOĞULLARI) Behram, geçmişte uğradığı büyük bir haksızlığın izlerini taşıyan tehlikeli bir adamdır. Hancıoğlu ailesine karşı derin bir hesaplaşma içindedir. Bu uğurda her şeyi riske atmaktan çekinmez. En büyük zaafi ise geçmişten beri saplantılı olduğu Mahinur'dur.

Tarık Papuççuoğlu TAHİR (TARIK PAPUÇÇUOĞLU) Tahir, ailesini sert kurallarla yöneten, acımasız, ve geleneklerine körü körüne bağlı olan otoriter bir aile reisidir. Çocuklarını sevgiyle değil korkuyla kontrol etmeye alışmıştır. Doğan’ın eve dönüşü, onun kurduğu düzeni sarsmaya başlar.

Toprak Sağlam ALTIN (TOPRAK SAĞLAM) Sinan'ın karısı olan Altın, Hancıoğlu ailesinde güçlü bir konum elde etmeye çalışan hırslı bir gelindir. Kendi yerini sağlamlaştırmak için sınır tanımayan bir yapıya sahiptir.

Tülay Bursa LAMİA (TÜLAY BURSA) Ailede otoriter figür olan Lamia Sultan, ailenin geleneklerine bağlıdır. Doğan’a karşı ise sevgi doludur. Aileyi bir arada tutmaya çalışırken, Doğan’ın her şeyi değiştirebileceğine inanır.

Serkay Tütüncü YILMAZ (SERKAY TÜTÜNCÜ) Yılmaz, Hancıoğlu ailesinin resmi avukatı ve aile dostudur.. Yıllardır Tahir’in yanında yer alan sadık bir adamıdır. Ailenin en karanlık sırlarını bilen kara kutusudur.

Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda, Nihal Koldaş (Saadet), Tüğçe Açıkgöz (Gülüşan), Ardıl Zümrüt (Genco), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Tarık Ündüz (Fırat) gibi isimler yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası