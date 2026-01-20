ABİ dizisinde Gülüşan karakterini canlandıranTuğçe Açıkgöz, izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer aldı. Genç oyuncunun yaşı, memleketi ve rol aldığı yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, Tuğçe Açıkgöz kimdir, nereli kaç yaşında?

13 Ocak 2026 itibarıyla ekran yolculuğuna başlayan ABİ dizisinde Gülüşan karakteriyle dikkat çeken Tuğçe Açıkgöz, kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekti. Dizinin yayınlanmasının ardından oyuncunun kariyeri, daha önce rol aldığı projeler ve oyunculuk geçmişi merak konusu oldu.

TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR?

Tuğçe Açıkgöz, 10 Şubat 1993 tarihinde Ankara’da doğdu. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Açıkgöz, farklı türlerdeki dizi ve projelerde yer alarak televizyon izleyicisinin karşısına çıktı. 2026 yılı itibarıyla 32 yaşında olan oyuncu, ABİ dizisinde canlandırdığı Gülüşan karakteriyle yeniden gündeme geldi. Tuğçe Açıkgöz, kariyeri boyunca hem uzun soluklu dizilerde hem de mini dizi projelerinde rol aldı. Geniş kitleler tarafından özellikle aksiyon ve dram türündeki yapımlardaki performansıyla tanındı. Oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında Teşkilat, Börü: 2039, Bir Küçük Gün Işığı, Oğlum ve Sol Yanım gibi yapımlar yer alıyor.

TUĞÇE AÇIKGÖZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

ABİ - 2026

Teşjilat - 2023-2024

Bir Küçük Gün Işığı - 2022-2023

Oğlum - 2022

Börü: 2039 2021-2022

Menajerimi Ara - 2021

Sol Yanım - 2020-2021

Leke - 2019

Yaz'ın Öyküsü - 2015

