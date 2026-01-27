İsrail'i ziyaret eden Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Knesset’te yaptığı konuşmada, Netanyahu’nun karşısında heyecandan dizlerinin titrediğini belirterek, İsrail Başbakanını Trump'tan sonra dünyanın en iyi hatibi olarak nitelendirdi. Öte yandan, Trump tarafından Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nda, ülkesinin görevlerini alçak gönüllülükle yerine getireceğini belirtti. Ülkesinin, İsrail'i olduğu kadar Arap ülkelerini ve Türkiye’yi de yakın dostları arasında saydığına işaret eden Rama, "Türkiye ile ilişkileri derinleştirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

Rama, İsrail'e düzenlediği resmi ziyareti kapsamında İsrail Parlamentosu'nda milletvekillerine hitap etti. Konuşmasının başında Netanyahu’nun karşısında konuşurken dizlerinin titrediğini belirten Rama, Trump’tan sonra İsrail Başbakanını dünyanın en iyi hatibi olarak nitelendirdi.

Edi Ramadan İsrail Meclisinde çok konuşulacak açıklama: Karşısında dizlerim titriyor

“DİZLERİM TİTRİYOR”

Açıklamalarının devamında İsrail’in istihbarat servisi Mossad’a seslenen Rama, "Bu çok özel yerde hissedeceğimi bildiğim o çok gerçek duyguya karşı, eğer Mossad sizi henüz bilgilendirmediyse, ben bilgilendireyim: Dizlerim titriyor" ifadelerini kullandı.

Rama, Hamas tarafından inşa edilen tünelleri Nazi Almanyası’ndaki toplama kamplarına benzeterek, Gazze’nin yeniden inşası sürecinde bu yapıların korunması gerektiğini vurguladı. Rama, tünellerin gelecekte kurulacak iki devletli çözümde kalıcı barışın bir “tanığı” olarak muhafaza edilmesini talep etti.

Hamas’ın hem kendi halkına hem de Yahudilere yönelik bir terör ideolojisi üzerine kurulu olduğunu öne süren Rama, “Hamas tamamen ortadan kaldırılmadıkça, onun kontrolü altındaki iki milyon insan gerçek anlamda özgürlüğüne kavuşamaz ve hiçbir barış kalıcı olamaz” ifadelerini kullandı.

"GAZZE BARIŞ KURULU'NA ALÇAKGÖNÜLLÜLÜKLE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Rama, Barış Kurulu'nda, "Gazze halkı ve bölge için yeni bir umut ve refah sağlayacak, yeni fırsat penceresindeki görevlerine alçak gönüllülükle katkı sunacaklarını" ifade etti.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Ülkesinin, İsrail'i olduğu kadar Arap ülkelerini de yakın dostları arasında saydığına işaret eden Rama, "Yeri gelmişken buraya Türkiye'yi de ekleyelim. Bu ilişkileri derinleştirmeyi hedefliyoruz ve Gazze'de gelecekteki uluslararası istikrar gücüne, Arap, Türk ve diğer kardeşlerimizle birlikte yer alma konusunda kararlıyız." diye konuştu. Rama, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndan, savaş öncesine kıyasla topraklarında daha fazla Yahudi barındıran tek ülke olarak çıktığını ifade etti.

