İsrail Başbakanı Netanyahu’nun dün bir telefon görüşmesi sırasında çekilen fotoğrafı dünya gündemine bomba gibi düştü. Netanyahu’nun telefon kamerasını bantlaması dikkatlerden kaçmazken, ‘Netanyahu neyi gizliyor?’ sorusunu akıllara getirdi.

Netanyahu’nun dün telefonla görüşme sırasında çekilen fotoğrafı kısa sürede sosyal medya gündemine düştü. Söz konusu karede, Netanyahu’nun telefonunun kamerasını bantla kapattığı görüldü. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum alırken, ‘Netanyahu neyi saklıyor?’, ‘Neden böyle bir tedbir alındı?’ sorularını da gündeme taşıdı.

'BASİT AMA ETKİLİ BİR TEDBİR'

Siber güvenlik uzmanlarının mercek altına aldığı görüntüler, telefon kameralarına yönelik dış müdahaleleri ve izinsiz görüntü alımlarını önlemenin basit ama etkili bir yolu olarak değerlendirildi. Uzmanlar, kameranın bantla kapatılmasının, muhtemel siber saldırı veya casusluk girişimlerinde görsel takip riskini tamamen ortadan kaldırdığını belirtiyor.

Daha önce birçok üst düzey siyasetçinin Netanyahu ile benzer bir yönteme başvurduğu bilinirken, bu uygulama devlet yetkililerinin kişisel iletişim güvenliğine verdiği önemi bir kez daha öne çıkardı.

