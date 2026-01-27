Ünlü şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi Kervan Eminoğlu, dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğyan’ın sevgilisi Kervan ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kervan hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü gibi adli kontrol tedbirleri uygulanırken, yetkililer soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirmişti.

Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni adım! Tuğyan’ın sevgilisi Kervan Adli Tıp’a sevk edildi

ADLİ TIP KURUMU’NA SEVK EDİLDİ

Sabah’ta yer alan habere göre; soruşturma sürecinde yeni bir adım atılarak Kervan Eminoğlu'nun dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi. Sevk işlemi kapsamında Kervan’dan kan ve kıl örnekleri alınacağı belirtildi.

