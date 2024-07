Toptaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toptaş'tan 2025 uyarısı: Bakırda 500 bin tonluk arz fazlası olacak

Toptaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toptaş, bakırın yakın vadeli görünümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Makroekonomik büyüme endişeleri ortadan kalkınca bakır fiyatlarının yükseleceği yönünde bir algı oluşturulduğunu söyleyen Toptaş, "Önümüzdeki sene tahminen 500 bin tonluk bakır arz fazlası olacağı söyleniyor. Bu durum dünya çapında üretimde fazlalık oluşturacak. Yani bakır fiyatları için düşüş beklentisi içindeyiz. Ancak bunun tam tersi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor." dedi.

Sürdürülebilir ticaret vizyonuyla faaliyet gösteren Toptaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toptaş, sanayi metallerinin lideri olması beklenen bakırın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arz kısıtlamaları ve jeopolitik faktörlerden çeşitli sektörlerde gelişen talep eğilimlerine kadar karmaşık bir dizi faktörü yansıtan bakır fiyatlarına ilişkin konuşan Toptaş, "Son dönemde bakırın ton fiyatı 11 bin dolara kadar yükseldi ve 11 bin dolardan tekrar geriye doğru geldi. Aslında orada bir algı oluşturuldu. Spekülasyonlarla fiyatı şişirdiler. Öncesinde haberler servis edilerek yatırımcıda bir algı oluşturuldu. O algıyla beraber bakır 11 bin dolara geldiğinde "Tren kalkıyor" demeye başladılar. Şu anda ise ton fiyatın 9 bin dolar. Aradaki 2 bin dolar oldukça ciddi bir rakam. Yatırımcıların yatırımları, teminatları elden gitti. İşin içinden çıkamaz hale gelindi." diye konuştu.

2025 YILINDA FİYATLAR NE OLACAK?

Enerji ve inşaatta kullanılan bakır fazlasının gelecek yıl 500 bin tona çıkacağını ve yatırımcıların yeniden manipülasyonlarla karşılaşabileceğini ifade eden Uğur Toptaş, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sene tahminen 500 bin tonluk bakır arz fazlası olacağı öngörülüyor. Bu arz fazlasının olması şu anlama geliyor; dünya çapında yıllık Türkiye'nin tüketimi kadar üretimde fazlalık oluşacak. Bu da bakır fiyatlarını düşürecek. Ama tam aksine bir propaganda yapılıyor. Bakır fiyatları yükselecek, fiyatlar artacak algısı oluşturuluyır. Fed’in faiz indirimi gerçekleştiğinde bakır fiyatından küçük ölçekli yukarı yönlü bir hareket geçici olarak gerçekleşecektir buna aldanmamak gerekir. Tabii talep, denge, arz... Buna bakılıyor. Asıl olayımız bunlar. Veya dönüp stoklara bakıyoruz."

Toptaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl Londra bakır depolarına bakıyoruz, normalde olması gerekenden fazla bakır var ama bakır fiyatı yukarı yönlü gidiyor. Şaşırdık, depoları kontrol ediyoruz, tonajlara bakıyoruz bu sefer tam tersi senaryoda yine ters hareket ediyor. Burada böyle bir korelasyon yok, bu ters korelasyon. Bunlar imkânsız şeyler. Demek ki neye varıyoruz? Bakır spekülasyona çok açık bir piyasa."

"BAKIRA YATIRIM YAPILIR AMA..."

Toptaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toptaş, fiziki bakırla ticaret yapmanın öneminden bahsederek "Bakıra yatırım yapılmaz mı? Hayır yapılır, çok da güzel yapılır. Üstelik fiziki bakırla ticaret yapmak gibisi yok. Borsalara girdiğiniz zaman işler karışıyor. Biz bununla alakalı olarak "back to back" kararı aldık. Yaklaşık 3 yıldır yaptığımız her işlemde back to back yapıyor, riski sıfırlıyoruz. Yaptığımız işlemleri borsaya bildirerek ilerliyoruz. Çünkü bizim kar marjımız çok ani hareketlere müsaade etmiyor." ifadelerini kullandı.

"BAKIR FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ HAREKET ETMEYECEK"

Bakır fiyatlarının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uğur Toptaş, şunları kaydetti:

"Bir yatırım tavsiyesi değildir ancak bakır fiyatının borsada yukarı yönlü hareket edeceği algısı oldukça yanlış. 2025 yılının ortasına kadar yukarı yönlü bir hareket beklemiyoruz. Bin dolar ileri, bin dolar geri tabii ki olabilir ama burada 12.000 dolarlar, 15.000 dolarlar speküle ediliyor. Bu algı oluşturuluyor. Ama stoklara ve arzulara bakalım aşikâr olan bir durum var. O da 500.000 ton arz fazlasının oluşacağı... Arz fazlası olursa fiyat yükselmez. Bakırın geleceği ile ilgili söyleyebileceğimiz en net şey, algıya kanmamak gerektiği."

"ÇİPİ ÜRETMEMİZİ SAĞLAYACAK BAKIR, ÇİP KRİZİ KADAR KONUŞULMADI"

"Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs’ın metal sektörüne ilişkin öngörülerine göre, bakır dünyanın yeni petrolüdür ve karbon ayak izini azaltmak bakır olmadan imkân dâhilinde değildir. Tüm bu değerlendirmelere karşın bakır sektörü, bakır fiyatları maalesef yeterince konuşulmuyor. Kapalı bir sektör olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yani bakır fiyatları ve buradaki spekülasyonlar çip krizi kadar konuşulmadı. Oysaki çipi üretmenizi sağlayacak olan şey bakırın kendisi."