Yüzlerce insan hayatını kaybetti, onlar "yardım gönderdik" dedi! Soykırıma "100 milyon yemek dağıtımı" kılıfı

ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF), mayıs ayı sonlarında başlattığı faaliyetler kapsamında Gazze Şeridi'ndeki sivillere bugüne kadar 100 milyon öğün yemek ulaştırıldığını açıkladı.

Açıklama, Cuma günü GHF’nin güney Gazze’deki Refah kentinde bulunan dağıtım merkezine yapılan ziyarete denk geldi. Ziyarete, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee katıldı.

SOYKIRIMA YARDIMLAR YETERSİZ

GHF Yönetim Kurulu Başkanı Johnnie Moore, “Gazze, dünyanın en karmaşık insani operasyon alanlarından biri. Ekibimizin aktif bir savaş bölgesinde gösterdiği olağanüstü çabadan gurur duyuyoruz” dedi.

Ancak Moore, ulaşılan bu sayının “acı tatlı” bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Diğer yardım kuruluşlarının ya bu bölgelere güvenli şekilde yardım ulaştıramaması ya da bunu yapabileceklerle işbirliği yapmaktan kaçınması, yardımın yetersiz kalmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.

GHF yetkilileri, her yardım paketinin bir ailenin (5,5 kişilik) günde üç öğün olmak üzere 3,5 gün boyunca beslenmesini sağladığını ve kutuların, Dünya Gıda Programı ve Oxfam gibi Gazze’de uzun süredir faaliyet gösteren kuruluşların kullandığı içeriklerle benzer şekilde hazırlandığını belirtti.

SİVİLLER ACIMASIZCA KATLEDİLİYOR

Öte yandan, Birleşmiş Milletler GHF’nin çalışmalarını eleştirmişti. BM, Han Yunus, Deyr el-Belah ve Gazze Şehri’nde yetersiz beslenme oranlarının kıtlık eşiğini aştığını, temmuz ayında yalnızca bu bölgelerde 63 kişinin açlıktan öldüğünü bildirdi. Veriler, Hamas kontrolündeki Gazze sağlık otoritelerine dayandırıldı.

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GHF ise, Gazze'deki tek güvenilir gıda yardım sistemine sahip olduklarını savundu. Kuruluşun açıklamasında, BM ve diğer yardım kuruluşlarına ait yardımları taşıyan tırların yaklaşık %90’ının savaş çağındaki erkekler tarafından yağmalandığı ve bu esnada çok sayıda sivilin ezilerek yaralandığı belirtildi.

GHF Geçici İcra Direktörü John Acree, “Gazze halkını beslemeye devam ederken bu çağrımız, BM dahil tüm yardım kuruluşlarına bir davet niteliğindedir: Bizimle işbirliği yapın ki daha fazla insana daha fazla yardım ulaştırabilelim” dedi.