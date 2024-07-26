Türkiye, Olimpiyatlar'da en çok madalyayı halter branşında kazandı

2024 yılında Paris'te yapılacak olan Yaz Olimpiyatları'nın başlamasına az bir süre kala Türkiye'nin en çok madalya aldığı branş merak edilirken madalya sayısını da haberimize ekledik. Türkiye, bu yıl toplamda 102 sporcu ile olimpiyatlarda yer alacak.

2024 Paris Olimpiyatları'na ABD 592, Japonya 404 ve İngiltere 327 sporcu ile katılacak

2024 Paris Olimpiyatları'na ABD 592, Japonya 404 ve İngiltere 327 sporcu ile katılacak

Türkiye adına mücadele ederken olimpiyat madalyası kazanan sporcu sayısı 85 olurken en çok madalya kazanılan spor halter oldu. 1936 senesinden beri gidilen Kış Olimpiyat Oyunları'nda henüz madalya kazanılmadı.

TÜRKİYE OLİMPİYATLARDA EN ÇOK HANGİ DALDA MADALYA KAZANDI?

Türkiye, katıldığı 23 olimpiyatın 18 tanesinde madalya kazanırken en çok 29 altın, 18 gümüş, 19 bronzla güreş ve 8 altın, 1 gümüş ve 2 bronzla ile halter dalı ile adımızdan söz ettirdik.

En çok madalya kazandığımız olimpiyatlar arasında 6 altın, 4 gümüş, 2 bronz kazanılan 1948 Londra, 7 altın, 2 gümüş kazanılan 1960 Roma ve 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz madalya kazanılan 2020 Tokyo yer aldı.

Ülkemizi temsil ederek madalya kazanan 85 sporcu olurken 16 tanesi birkaç kez madalya alırken Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu 3 defa, Mithat Bayrak, Mustafa Dağıstanlı ve Hamza Yerlikaya 2 defa altın madalya kazandı.

Hamit Kaplan 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz; Rıza Kayaalp ise 1 gümüş, 2 bronz madalyayla toplamda 3 madalya kazandı.

TÜRKİYE OLİMPİYATLARDA KAÇ TANE MADALYA KAZANDI?

Türkiye'nin ilk olimpiyat madalyasını 1936 yılında Berlin'de Ahmet Kireççi kazanırken ilk altın madalya aynı olimpiyatta güreşçi Yaşar Erkan kazandı.

İlk madalyamızı kazandığımız 1936 ile son katıldığımız 2020 aralığında 41 altın, 26 gümüş, 37 bronz olarak toplamda 104 madalya kazandık.