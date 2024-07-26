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2024 Paris Olimpiyatları'na ABD 592, Japonya 404 ve İngiltere 327 sporcu ile katılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024 Paris Olimpiyatları&#039;na ABD 592, Japonya 404 ve İngiltere 327 sporcu ile katılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu yıl Fransa'da gerçekleşecek olan olimpiyat oyunlarına Türkiye, toplamda 102 sporcu gönderirken hangi ülkeler katıldı ve kaç sporcu gönderdi merak edilirken mücadeleler 26 Temmuz Cuma günü itibarıyla başlıyor. Dünyanın her yerinden takip edilen 2024 Yaz Olimpiyatları'nda yarışacak kişi sayısı...

Birçok sporcunun çeşitli branşlarda katılacağı Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak olan sporcuların hangi branşta mücadele edeceği merak konusu olurken organizasyon bu sene Paris'te yapılıyor.

OLİMPİYATLARA HANGİ ÜLKE KAÇ SPORCU GÖNDERDİ?

Paris'te gerçekleşen organizasyona bu sene 32 branş olurken 329 etkinlik yapılacak. Olimpiyatlara 204 ülke katılırken toplamda 10.500 sporcu 32 branşta yarışırken 34 farklı tesiste gerçekleşecek.

ABD 592, Fransa 573, Avustralya 460, Almanya 427, Japonya 404, Çin 388, İspanya 382, İtalya 361 ve İngiltere 327 sporcu ile ülkesini temsil edecek.

2024 Paris Olimpiyatları'na 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu katılım sağlayacak - 1. Resim

TÜRKİYE 2024 OLİMPİYATLARI'NA KAÇ KİŞİ GÖNDERİYOR?

Bu yıl düzenlenen olimpiyatlara Türkiye'den 54 kadın ve 48 erkek sporcu gönderilirken 18 spor dalında mücadele edeceğiz.

Londra 2012'nin ardından Türkiye 2. kez erkek sporcudan daha fazla kadın sporcu gönderiyor. Sporcularımız bu yıl Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında ülkemizi temsil edecek.

2024 Paris Olimpiyatları'na 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu katılım sağlayacak - 2. Resim

YAZ OLİMPİYATLARI'NDA HANGİ BRANŞLAR OLACAK?

2024 yılında Fransa'da yapılan Olimpiyat Oyunları 11 Ağustos'ta sona ererken atletizm, atıcılık, badminton, basketbol, binicilik, bisiklet, boks, breakdans, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, golf, halter, hentbol, hokey, judo, kano, kaykay, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, su sporları, dalga sörfü, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon, tırmanış, voleybol, yelken branşlarında yarışmalar olacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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