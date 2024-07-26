Milli güreşçi Rıza Kayaalp doping numunesi pozitif çıktığı için 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almıyor

2020 Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in, 2024 Paris Olimpiyatları'nda doping numunesinin pozitif çıkması nedeniyle yer almayacağı açıklandı.

Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan 2024 Paris Olimpiyatları 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye olimpiyatlara 18 branşta toplam 102 sporcuyla katılacak.

Vatandaşlar tarafından milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer alıp almayacağı ise merak ediliyor.

RIZA KAYAALP 2024 PARİS OLİMPİYATLARINDA VAR MI?

Olimpiyatlar 2 bronz ve 1 gümüş madalyası bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp doping numunesinin pozitif çıkması nedeniyle 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edemeyecek.

RIZA KAYAALP NEDEN OLİMPİYATLARDA YOK?

Milli güreşçi Rıza Kayaalp konuyla ilgili yaptığı açıklamada uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve ağrısı şikayetlerinin artması nedeniyle bir süredir doktor kontrolünde ilaç kullandığını belirtti.

Tedavi amaçlı kullanıcı ilaç nedeniyle geçici olarak müsabakalardan men edildi.

Başarılı güreşçi açıklamasında ''24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında göstermiş olduğum tüm profesyonel özenime rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım. Rıza Kayaalp, 14 Avrupa, 10 dünya ve 3 olimpiyat madalyasını kazanırken esirgemediğiniz dualarınızı ve desteğinizi spor kariyerimin son düzlüğünde yaşadığım bu mağduriyeti aşmak için de esirgemeyeceğinizi umut ediyorum" dedi.

RIZA KAYAALP'İN KAÇ OLİMPİYAT MADALYASI VAR?

Rıza Kayaalp'in 2012 Yaz Olimpiyatları'nda bronz, 2016 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda bronz olmak üzere toplam 3 olimpiyat madalyası bulunuyor.

Ayrıca milli güreşçi 5 kez dünya, 12 kez Avrupa şampiyonu oldu.

RIZA KAYAALP KAÇ YAŞINDA?

Rıza Kayaalp 10 Ekim 1989 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi.