Milli sporcudan büyük fedakarlık! Paris Olimpiyat Oyunlarına katılmak için parmağını kestirdi

Avustralyalı çim hokeyi oyuncusu Matt Dawson, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yer almak için tedavi gördüğü parmağını kestirmek zorunda kaldı.

Paris Olimpiyat Oyunları öncesi sabotaj! 800 bin yolcu mağdur oldu

Paris Olimpiyat Oyunları öncesi sabotaj! 800 bin yolcu mağdur oldu

Yaz Olimpiyat Oyunları, 1900 ve 1924'ün ardından üçüncü kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenleniyor.

1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlar da hesaba katıldığında 33'üncüsü organize edilen Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, bugün Seine Nehri'nde gerçekleştirilecek.

OLİMPİYAT OYUNLARI İÇİN PARMAĞINI KESTİ

Paris'teki tarihi etkinlikte yer almak için fedakarlık yapan Avustralyalı çim hokeyi oyuncusu Matt Dawson, Paris2024'te takımdaki yerini alabilmek için iki hafta önce antrenmanda kırılan parmağının iyileşme süresini beklemeden bir kısmının kesilmesini tercih etti. Dawson'ın yaptığı bu fedakarlık dünya gündemine oturdu.

Tüm mesuliyeti üstüne aldığına dair bir sözleşme imzalayan Dawson, ameliyat sonrası kırık parmağının kısmını kestirdi. Ameliyatta sakat kısımdaki sinirlerini de aldıran Dawson antrenmanlara başladı.