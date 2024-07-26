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18 yaşındaki Rukiye’nin feci sonu! Aldığı ekmeği yiyemeden öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da fırlayan tır tekerinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan son yolculuğuna uğurlandı. Erarslan’ın cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Feci kaza, geçtiğimiz gün 16.00 sıralarında Elmadağ ilçesi Soğukpınar Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki tırın fırlayan lastiği köprüden düşerek savrulmaya başladı. 

18 yaşındaki Rukiye’nin feci sonu! Aldığı ekmeği yiyemeden öldü - 1. Resim

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kopan lastik, önce o esnada yoldan geçen 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan'a, ardından da bir servis minibüsüne çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Erarslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

18 yaşındaki Rukiye’nin feci sonu! Aldığı ekmeği yiyemeden öldü - 2. Resim

"MARKETTEN EKMEK ALMIŞ, EVE DÖNÜYORMUŞ”

Genç kızın kazadan önce marketten alışveriş yaptığı anlara ait kamera kayıtları ortaya çıktı. Kazayla ilgili konuşan esnaflardan Sait Özyürek, “Büyük bir gürültü duydum. Kalabalığı gördüm. Ne olduğuna bakmak istedim. Bir tırın, tekerleğinin koptuğunu ve savrularak bir kıza ve arabaya çarptığını öğrendim. Yerde yatan kızın cesedini gördüm. Yerler kan içerisindeydi. İç organları hasar görmüştü. Bir süre sonra kızın ailesi geldi. Feryat etler. Vefat eden kız marketten ekmek almış ve eve dönüyormuş. Aldığı ekmeler yerdeydi. Çok üzgünüz” dedi.

18 yaşındaki Rukiye’nin feci sonu! Aldığı ekmeği yiyemeden öldü - 3. Resim

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, vefat eden Erarslan için ilçede yer alan İstasyon Camisi'nde cenaze namazı kılındı. 

18 yaşındaki Rukiye’nin feci sonu! Aldığı ekmeği yiyemeden öldü - 4. Resim

Genç kızın cenazesi namazın ardından Yenimahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Erarslan'ın cenazesinde ailesi, yakınları ve arkadaşları yer aldı.

18 yaşındaki Rukiye’nin feci sonu! Aldığı ekmeği yiyemeden öldü - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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