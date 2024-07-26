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Emekli öğretmen Niyazi Yerli’nin şüpheli ölümü! Çürümeye yüz tutmuş cesedi bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da emekli öğretmen Niyazi Yerli, yalnız yaşadığı dairesinde ölü olarak bulundu. Yerli’nin hayatını kaybettiği daireden yayılan ve bütün apartmanı saran ağır kokudan rahatsız olan komşularının ihbarı ile ortaya çıktı. Eve giren ekipler adamın çürümeye yüz tutmuş cesedi ile karşılaştı.

Olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 33 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. 

AĞIR KOKU YAYILINCA HABER VERDİLER

Sitenin B3 bloğundan son günlerde ağır bir koku yayılmayası üzerine apartman sakinleri durumu site yönetimine bildirildi. Site yöneticisi ve görevlinin kokunun kaynağını tespit ederek daire sahibine ulaşamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Emekli öğretmen Niyazi Yerli’nin şüpheli ölümü! Çürümeye yüz tutmuş cesedi bulundu - 1. Resim

ÇİLİNGİR ÇAĞRILDI

Site yöneticisi ve çalışanın yaklaşık 5 gündür isminin Niyazi Yerli (70) olduğu öğrenilen daire sahibini görmediklerini belirtmeleri üzerine adrese çilingir çağrıldı.

Emekli öğretmen Niyazi Yerli’nin şüpheli ölümü! Çürümeye yüz tutmuş cesedi bulundu - 2. Resim

KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

Kapının çilingir marifeti ile açılmasının ardından daireye gien polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri şahsın salonda yüzü koyun yatar vaziyette ve çürümeye yüz tutmuş cesedi ile karşılaştı. 

Emekli öğretmen Niyazi Yerli’nin şüpheli ölümü! Çürümeye yüz tutmuş cesedi bulundu - 3. Resim

Yerlinin cansız bedeninin bir kablo üzerinde olmasından dolayı ilk olarak elektrik kaçağı olabileceği düşünülerek görevliler tarafından dairenin elektriği kesildi. Kolunda tansiyon aletinin takılı olduğu öğrenilen Niyazi Yerli'nin cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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