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Antalya’da şüpheli ölüm: Parkta yarı çıplak halde cesedi bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya’da şüpheli ölüm: Parkta yarı çıplak halde cesedi bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’daki bir parkta çıplak halde bir erkek cesedi bulundu. Yoldan geçen vatandaşlar hareketsiz yatan şahsı görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine inceleme ekipleri sevk edildi. Daha sonra ise cesedin kime ait olduğu ortaya çıktı.

Olay saat 10.30 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi içerisinde bulunan Gazi Mustafa Gazi parkı içerisinde meydana geldi.

Antalya’da şüpheli ölüm: Parkta yarı çıplak halde cesedi bulundu - 1. Resim

YOLDAN GEÇENLER FARK ETTİ

Yoldan geçen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine park içerisinde bir şahsın yarı çıplak ve hareketsiz bir şekilde yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Antalya’da şüpheli ölüm: Parkta yarı çıplak halde cesedi bulundu - 2. Resim

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri parkta hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro ekiplerinin yanı sıra, Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi.

Antalya’da şüpheli ölüm: Parkta yarı çıplak halde cesedi bulundu - 3. Resim

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemede şahsın Şenol Ü. (43) isimli şahıs olduğu öğrenildi. Şenol Ü.'nün cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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