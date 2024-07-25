Antalya’da şüpheli ölüm: Parkta yarı çıplak halde cesedi bulundu

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Temmuz 2024 15:03 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 15:05 - Güncelleme:

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Antalya’daki bir parkta çıplak halde bir erkek cesedi bulundu. Yoldan geçen vatandaşlar hareketsiz yatan şahsı görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine inceleme ekipleri sevk edildi. Daha sonra ise cesedin kime ait olduğu ortaya çıktı.