Trafik kazası husumete dönüştü! Öfkeli adam pompalı tüfekle 7 kişiyi vurdu

İzmir'de bir hafta önce meydana gelen trafik kazası husumete dönüştü. Öfkeli şahsın, karşı tarafın iş yerini pompalı tüfekle basıp önüne geleni vurdu. Korkunç olayda 7 kişi hastanelik oldu.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Selvili Mahallesi 4019 Sokak'ta yaşandı. Sokaktaki bir iş yerinin sahibi olan C.G. (32) ile O.Ç. (31) arasında, bir hafta önce meydana gelen trafik kazası yüzünden husumet başladı. Daha önce de tartıştıkları öğrenilen iki kişi bugün buluşmak üzere anlaştı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI, 7 KİŞİ YARALANDI

C.G.'nin iş yeri önüne gelen O.Ç. ve arkadaşı O.Ö.'nün (29) bulunduğu otomobilden C.G.'ye pompalı tüfekle ateş edildi. C.G. ile birlikte olayla ilgisi olmadığı öne sürülen M.S. (64), E.S. (54), M.S. (32), İ.K. (38), H.D. (30) ve S.T. (20) olmak üzere toplam 7 kişi yaralanırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kaçan şüpheliler kısa süre sonra Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar ise ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.