İstanbul Eyüpsultan'da iş hanı sahibi Ferhat Yamen'in (40) otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Polis ekipleri, cinayetin şüphelisinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu olduğunu belirledi. İki isim arasında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı öne sürülürken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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İstanbul Eyüpsultan'da, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan iş hanı sahibi Ferhat Yamen'in (40) hayatını kaybettiği cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada şüphelinin kimliği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu olduğu tespit edildi.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, 17 Kasım günü saat 15.30 sıralarında, Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

Trafikteki cinayetin faili spor kulübü başkanı çıktı

Bölgede bulunan bir iş hanının sahibi Ferhat Yamen, otomobiliyle iş merkezinin önündeki kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Aracın yanına yaklaşan saldırgan, Yamen'e peş peşe ateş açtıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yamen, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Trafikteki cinayetin faili spor kulübü başkanı çıktı

40 yaşındaki Yamen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını ve olay anına ilişkin görüntüleri incelemeye aldı.

Sabah'tan Yunusu Emre Kavak'ın haberine göre yapılan çalışmalar sonucunda saldırının şüphelisinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu olduğu belirlendi.

Trafikteki cinayetin faili spor kulübü başkanı çıktı

CİNAYETİN NEDENİ ALACAK VERECEK MESELESİ Mİ?

İddiaya göre, Ferhat Yamen ile Halil Feyizoğlu arasında bir süredir alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyordu.

Polis ekipleri, cinayetin iki isim arasındaki bu husumetten kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ALİBEYKÖYSPOR BAŞKANI HER YERDE ARANIYOR

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan Halil Feyizoğlu'nun yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Trafikteki cinayetin faili spor kulübü başkanı çıktı

Öte yandan saldırı anı ile şüphelinin olay yerinden kaçışının çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği öğrenildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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