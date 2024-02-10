Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Traktörünü satmak isteyince hayatının şokunu yaşadı: 340 bin lirası 'sazan sarmalı'ndan döndü

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Traktörünü satmak isteyince hayatının şokunu yaşadı: 340 bin lirası &#039;sazan sarmalı&#039;ndan döndü
    Amasya, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Amasya'da traktörünü satmak için bir internet sitesine ilan veren Ferhat G. hayatının şokunu yaşadı. 'Sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırılan çiftçinin 340 bin lirasını polis kurtardı.

    Amasya'da traktörünü satmak için bir internet sitesine ilan veren Ferhat G.'nin bilgilerini kopyalayan şüpheliler, benzer görsellerle sahte satış ilanı oluşturdu. Kendini satıcı gibi göstererek aracı satın almak isteyen kişi ile görüşen zanlı, Ferhat G.'ye de kendini alıcı olarak tanıttı.

    'SAZAN SARMALI'NA DÜŞTÜ

    Satıcı Ferhat G. ile alıcıyı ayrı ayrı arayarak noterde buluşturan zanlı, 340 bin liralık satış bedelinin kendi hesabına aktarılmasını sağladı. Ferhat G.'nin, traktörün satışını vermesine rağmen paranın kendi hesabına gelmediğini fark edince dolandırıldıklarını anlayan tarafların şikayeti üzerine harekete geçen polis, "sazan sarmalı" olarak nitelendirilen yöntemle dolandırıcılık yapan zanlının H.K.K. olduğunu belirledi.

    340 BİN LİRASINI POLİS KURTARDI

    Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcıya gönderilen 340 bin liranın önce bloke edilmesini, ardından da gönderilen hesaba geri aktarılmasını sağladı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalan H.K.K, Amasya'ya getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Traktörünü satmak isteyince hayatının şokunu yaşadı: 340 bin lirası 'sazan sarmalı'ndan döndü

    Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek teşekkür eden Ferhat G, "340 bin lira dolandırılmıştım. Bir kuruş bile mağduriyetim olmadı, paramın tamamı bana iade edildi. Teşekkür için geldim, sağ olsunlar, güzel bir şekilde ağırladılar" ifadesini kullandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Amasya
    Haberler > Gündem > Traktörünü satmak isteyince hayatının şokunu yaşadı: 340 bin lirası 'sazan sarmalı'ndan döndü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Temiz sanıp içiyorlardı! Kent diken üstünde; hastalık tespit edilen 6 çeşme kapatıldı - GündemKent diken üstünde! 6 çeşmenin suyunda hastalık çıktıUNESCO listesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde korkutan alevler - GündemUNESCO listesindeki Kuş Cenneti'nde korkutan alevlerHopa'da seçmen bir hayli zorlanacak! Adayların isimleri aynı partileri ayrı - GündemAdayların isimleri aynı partileri ayrıPutin korkusu bunu da yaptırdı! NATO'dan Avrupa ülkelerine silah çağrısı - GündemNATO'dan Avrupa ülkelerine kritik çağrıAlevlere teslim olan ev küle döndü: 1 ölü - GündemAlevlere teslim olan evden kahreden haberMHP, 55 adayını daha açıkladı - GündemMHP, 55 adayını daha açıkladı! İşte isim isim tam listeCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Zonguldak adaylarını ilan etti - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak adaylarını ilan ettiAralarında vekiller de var! Adliye saldırganlarının üzerinden 9 kişilik liste çıkmış - GündemAdliye saldırganlarının üzerinden 9 kişilik liste çıkmışCumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varili aştı, hedef 100 bin varil - GündemGünlük petrol üretimi 35 bin varili aştı, hedef 100 binAnnesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı - GündemAnnesiyle tartışan üvey babasına dehşeti yaşattı
    Sonraki Haber Yükleniyor...