Traktörünü satmak isteyince hayatının şokunu yaşadı: 340 bin lirası 'sazan sarmalı'ndan döndü

Amasya'da traktörünü satmak için bir internet sitesine ilan veren Ferhat G. hayatının şokunu yaşadı. 'Sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırılan çiftçinin 340 bin lirasını polis kurtardı.

Amasya'da traktörünü satmak için bir internet sitesine ilan veren Ferhat G.'nin bilgilerini kopyalayan şüpheliler, benzer görsellerle sahte satış ilanı oluşturdu. Kendini satıcı gibi göstererek aracı satın almak isteyen kişi ile görüşen zanlı, Ferhat G.'ye de kendini alıcı olarak tanıttı.

'SAZAN SARMALI'NA DÜŞTÜ

Satıcı Ferhat G. ile alıcıyı ayrı ayrı arayarak noterde buluşturan zanlı, 340 bin liralık satış bedelinin kendi hesabına aktarılmasını sağladı. Ferhat G.'nin, traktörün satışını vermesine rağmen paranın kendi hesabına gelmediğini fark edince dolandırıldıklarını anlayan tarafların şikayeti üzerine harekete geçen polis, "sazan sarmalı" olarak nitelendirilen yöntemle dolandırıcılık yapan zanlının H.K.K. olduğunu belirledi.

340 BİN LİRASINI POLİS KURTARDI

Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcıya gönderilen 340 bin liranın önce bloke edilmesini, ardından da gönderilen hesaba geri aktarılmasını sağladı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalan H.K.K, Amasya'ya getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek teşekkür eden Ferhat G, "340 bin lira dolandırılmıştım. Bir kuruş bile mağduriyetim olmadı, paramın tamamı bana iade edildi. Teşekkür için geldim, sağ olsunlar, güzel bir şekilde ağırladılar" ifadesini kullandı.