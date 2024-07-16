Tunca Nehri’nde kuraklık alarmı: Rengi yeşile büründü

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Temmuz 2024 09:31 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 09:33 - Güncelleme:

Tunca Nehri, Yosun, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Edirne’de şu sıralar yaşanan kuraklık nedeniyle Tunca Nehri’nin debisi düştü. Nehrin bazı bölümleri, yüzeyinde oluşan bitkiler ve yosunlar nedeniyle yemyeşil oldu.