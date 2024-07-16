Tunca Nehri’nde kuraklık alarmı: Rengi yeşile büründü
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Edirne’de şu sıralar yaşanan kuraklık nedeniyle Tunca Nehri’nin debisi düştü. Nehrin bazı bölümleri, yüzeyinde oluşan bitkiler ve yosunlar nedeniyle yemyeşil oldu.
Tunca Nehri'nin yüzeyindeki yosun ve su mercimeklerinin yayılımı artarak devam ediyor. Nehrin yeşile bürünmüş hali dikkat çekti.
BAZI BÖLGELERDE SU AKIŞI DURDU
Kuraklık, sıcaklığa bağlı buharlaşma, tarımsal sulama nedeniyle debisi düşen Tunca'da su akışının durduğu bölgelerde su yüzeyinde oluşan bitkilerin yayılımı genişliyor.
YOSUN VE SU MERCİMEKLERİ İLE KAPLANDI
Tunca Köprüsü ile Kanuni Köprüsü çevresinde nehir yüzeyinin tamamı neredeyse yosun ve su mercimekleri ile kaplandı.
Bu bölgelerde akışın durduğu suyun yüzeyi bitkiler nedeniyle yemyeşil görünüyor.
Tunca Nehri, DSİ'nin ölçüm istasyonu verisine göre saniyede 3 metreküp akıyor.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı