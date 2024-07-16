Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tunca Nehri’nde kuraklık alarmı: Rengi yeşile büründü

Tunca Nehri’nde kuraklık alarmı: Rengi yeşile büründü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tunca Nehri’nde kuraklık alarmı: Rengi yeşile büründü
Tunca Nehri, Yosun, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne’de şu sıralar yaşanan kuraklık nedeniyle Tunca Nehri’nin debisi düştü. Nehrin bazı bölümleri, yüzeyinde oluşan bitkiler ve yosunlar nedeniyle yemyeşil oldu.

Tunca Nehri'nin yüzeyindeki yosun ve su mercimeklerinin yayılımı artarak devam ediyor. Nehrin yeşile bürünmüş hali dikkat çekti. 

BAZI BÖLGELERDE SU AKIŞI DURDU

Kuraklık, sıcaklığa bağlı buharlaşma, tarımsal sulama nedeniyle debisi düşen Tunca'da su akışının durduğu bölgelerde su yüzeyinde oluşan bitkilerin yayılımı genişliyor.

Tunca Nehri’nde kuraklık alarmı: Rengi yeşile büründü - 1. Resim

YOSUN VE SU MERCİMEKLERİ İLE KAPLANDI

Tunca Köprüsü ile Kanuni Köprüsü çevresinde nehir yüzeyinin tamamı neredeyse yosun ve su mercimekleri ile kaplandı.
Bu bölgelerde akışın durduğu suyun yüzeyi bitkiler nedeniyle yemyeşil görünüyor.

Tunca Nehri, DSİ'nin ölçüm istasyonu verisine göre saniyede 3 metreküp akıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı Süphan Dağı için yol açma çalışması başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı Süphan Dağı için yol açma çalışması başladı - GündemTürkiye'nin en yüksek üçüncü dağı! Çalışmalar başladıTarlada ot biçerken gördüler! Zehirli 'koca engerek' paniği - GündemTarlada ot biçerken gördüler! Hemen telefona sarıldılar26 ilde 'Çengel-7' operasyonu! 60 şüpheli yakalandı - Gündem26 ilde 'Çengel-7' operasyonu! 60 şüpheli yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı'nda en önemli maddeler emekli zammı ve Suriye ile normalleşme süreci - GündemEn önemli madde emekli zammıBahçeli'den Özel Harekat Başkanlığı ziyareti! Elini öperek uğurladılar - GündemBahçeli'den Özel Harekat Başkanlığı ziyaretiFETÖ para için birbirine girdi! ABD'de kaynak büyük, Türkiye'den akış yok - GündemFETÖ para için birbirine girdi
Sonraki Haber Yükleniyor...