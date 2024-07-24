Türk askerleri Aden Körfezi'nde! Birleşik Görev Kuvveti komutası devralındı

Türkiye 7. kez Aden Körfezi'nde ticaret gemilerine yönelik deniz haydutluğu faaliyetlerini önlemek adına kurulan Birleşik Görev Kuvveti (CTF-151) komutasını devraldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aden Körfezi'nde ticaret gemilerine yönelik deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı teşkil edilen Birleşik Görev Kuvveti (CTF-151) komutasının 7. kez devralındığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, Birleşik Görev Kuvveti (CTF-151) komuta görevi devir tesliminin, Bahreyn'in başkenti Manama'da konuşlu Birleşik Deniz Kuvvetleri (Combined Maritime Forces-CMF) Karargahında Brezilya'dan devralındığı şu ifadelerle belirtildi:

"7'NCİ DEFA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

"Birleşik Görev Kuvveti (CTF-151) komuta görevi devir teslimi, Türkiye ve Brezilya arasında Manama-BAHREYN’de konuşlu Birleşik Deniz Kuvvetleri (Combined Maritime Forces-CMF) Karargâhında 24 Temmuz 2024 tarihinde icra edildi.

CTF-151’in komutası, daha önce 6 defa Türkiye tarafından icra edilmiş olup 24 Temmuz 2024-22 Ocak 2025 tarihleri arasında 7’nci defa gerçekleştirilecek."

BİRLEŞİK GÖREV KUVVETİ (CTF-151) NEDİR?

Birleşik Görev Kuvveti (CTF-151), 2009 yılında Aden Körfezi ve Somali'nin doğu kıyılarında gerçekleşen deniz haydutluğu saldırılarına karşılık Avrupa Birliği'nin Atalanta Operasyonu ve NATO'nun Okyanus Kalkanı Harekatı ile ortak kuruldu.

Görevi ise denizde yaşanan korsanlık ve silahlı soygun aktivitelerini engellemek ve uluslararası deniz ticaretini ve serbest gemi yolculuğunu sağlamak şeklinde belirlendi.