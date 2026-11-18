Türk asrının ayak sesleri! Yüzyıllık rüya gerçeğe dönüşüyor
Türk Devletleri arasındaki iş birliği güvenlikten finansa, ulaşımdan iklime kadar birçok alanda genişliyor. Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu “Türk dünyası 800 milyar dolarlık ticaret kapasitesinin tam kalbinde yer almaktadır. Acılarımızı, sevincimizi bir arada kutladığımızda emin olun, Türk dünyasının önünde hiçbir güç duramaz” dedi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan 13. Liderler Zirvesi'nin ardından Türk dünyasında birbiri ardına somut adımlar atılıyor. Ankara'dan gelen açıklamalar teşkilatın güvenlik, ekonomi, ulaşım ve çevre alanlarında daha güçlü bir yapıya kavuşacağını gösteriyor.
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TULIP VE TÜRKPOL GELİYOR
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri arasındaki iş birliği güvenlikten finansa, ulaşımdan iklime kadar birçok alanda genişliyor. İstanbul Havalimanı'nda TDT vatandaşlarına özel pasaport geçişi ve iklim alanındaki TULIP platformu bu adımların başında geliyor.
TÜRKPOL mekanizmasıyla suça karşı birlikte mücadele edilecek. TULIP platformu ile çevre ve şehircilik alanında iş birliği yapılacak. Bu gelişmeler çerçevesinde Ankara'da düzenlenen Şefika Gaspıralı Uluslararası Sempozyumu da önemli mesajlara sahne oldu.
"ÖNÜNDE HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu açılış konuşmasında, Türk dünyasının birliğine vurgu yaparak "Acılarımızı, sevincimizi bir arada kutladığımızda emin olun, Türk dünyasının önünde hiçbir güç duramaz" dedi.
"HAYAL ETMEK BİLE İMKÂNSIZDI
TDT zirvesinde 163 maddelik Ankara Deklarasyonu'nun yayımlandığına işaret eden Zorlu "Bunları yıllar önce hayal etmek bile imkânsızdı. Oysa şimdi Türk dünya sının içerisinde yer aldığı coğrafyanın, Çin'den batıya uzanan karşılıklı 800 milyar dolarlık ticaret kapasitesinin tam ortasına doğru yerleşmekte olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
ORTAK BANKA GÜNDEMDE
Ortak Kalkınma Bankası projesi masada. Türkiye'nin öncülüğünde kurulacak banka ile yüksek kredi kapasitesine sahip ortak bir finansman sistemi oluşturulacak.