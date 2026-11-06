Türk dünyasında turizm ittifakı hedefi! Özbekistan'dan Türkiye ile yeni dönem mesajı

Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Abdülaziz Akkulov, İstanbul Taksim'deki The Marmara Hotel'de Türkiye Gazetesi Editörü Gülcan Ayboğan'ın sorularını cevapladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın turizm alanındaki vizyonunu anlatan Akkulov, Türkiye ile Özbekistan arasındaki yüksek turizm potansiyeline dikkat çekti. Karşılıklı uçuşların artırılmasından ortak tanıtım faaliyetlerine kadar birçok başlıkta yeni adımların planlandığını belirten Akkulov, Türk dünyasında turizm ittifakı hedefini de anlattı.

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Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin ardından İstanbul'da bir araya geldiğimiz Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Abdülaziz Akkulov, Türkiye ile Özbekistan arasında turizm alanında atılması planlanan yeni adımları değerlendirdi. Akkulov, Türk dünyasının ortak kültürel mirasının turizm aracılığıyla daha güçlü şekilde buluşturulmasının hem ekonomik hem de sosyal bağları güçlendireceğini söyledi.

TÜRK DEVLETLERİ TURİZMDE NASIL BİR VİZYON ORTAYA KOYUYOR?

SORU: Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin ardından İstanbul'dasınız. Türk Dünyası ile Türkiye ve Özbekistan arasındaki turizm potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Akkulov: Türk Devletleri Örgütü, doğal olarak oluşmuş bir örgüttür. Yani herkesi tek bir amaç için bir araya getirmek, Türk devletlerini birleştirmek amacıyla kurulmuş bir yapıdır ve bugün bu örgüt en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Bu örgüt çerçevesinde tüm üye devletler ekonominin çeşitli sektörlerinde, askeri ve diğer alanlarda birbirlerine daha da yakınlaşmakta, uygun gelişim yollarını birlikte belirlemekte ve birbirlerine büyük destek vermektedir.

Devlet Başkanımız Sayın Şevket Mirziyoyev de Türk devletleri arasında bir Turizm İttifakı kurulmasını önerdi. Bu sayede tüm ülkelerde turizmin birbirleriyle iş birliği içinde gelişmesi ve büyümesi hedefleniyor.

Aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin birbirlerine seyahat imkanlarının daha da kolaylaştırılması planlanıyor. Türk pasaportu veya kimlik kartına sahip vatandaşların Özbekistan'a ve diğer Türk devletlerine daha rahat seyahat edebilmesi yönünde çalışmalar yürütülüyor.

Bu adımlar birbirimize daha da yakınlaşmamızı sağlayacak. Manevi ve kültürel bağlarımız güçlendikçe daha hızlı gelişecek ve dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alma hedefimize daha güçlü ilerleyeceğiz.

Türk dünyasında turizm ittifakı hedefi! Özbekistan'dan Türkiye ile yeni dönem mesajı

TÜRKİYE VE ÖZBEKİSTAN TURİZMDE NELER HEDEFLİYOR?

Soru: Türkiye ile Özbekistan'ın turizm potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Akkulov: İki ülke arasında çok yüksek bir potansiyel var. Ancak bu potansiyeli henüz tam anlamıyla kullanamıyoruz.

Geçen hafta düzenlenen etkinliklerin ardından Türkiye ziyaretimizin temel amaçlarından biri de bu potansiyeli daha üst seviyeye taşımaktır. Türk kardeşlerimizin Özbekistan'a, Özbek vatandaşlarımızın da Türkiye'ye daha kolay seyahat edebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz.

Bunun için karşılıklı tanıtım faaliyetleri düzenlemeyi, iki ülke arasındaki uçuş sayılarını artırmayı ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özbekistan Turizm Komitesi arasında ortak bir eylem planı imzalamayı planlıyoruz.

Bu eylem planının önümüzdeki iki yıl içerisinde Türkiye ile Özbekistan arasında turizm alanındaki iş birliğine yeni yönler kazandıracağına inanıyoruz.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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