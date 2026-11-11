Türk iş adamı Süleyman Kaplan, ticaret için gittiği Fildişi Sahili'nde kaçırıldı. 19 Haziran 2026 tarihinden bu yana haber alınamayan Kaplan'ın ailesi yardım çağrısında bulundu. 4 çocuk babası olan Kaplan'ın son görüşmesini kardeşi ile yaptığı ve "Tehdit ediliyorum" dediği ortaya çıktı.

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Fildişi Sahili'ne inşaat malzemesi götüren 52 yaşındaki iş adamı Süleyman Kaplan'dan 19 Haziran 2026 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Oğlundan aylardır haber alamayan anne Şaziye Üstünler ise gözyaşları içerisinde yetkililere seslenerek, "Oğlumu bana bulun, ne olur sizden rica ediyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemeleri ticareti yapan evli ve 4 çocuk babası Süleyman Kaplan (52), iş amacıyla 5 Mayıs 2026 tarihinde Fildişi Sahili'ne gitti.

Süleyman Kaplan

KARDEŞİNE "TEHDİT EDİLİYORUM" DEDİ

Kaplan en son kardeşi Danyal Kaplan ile 19 Haziran'da görüştü. Bu görüşmede Kaplan kardeşine, bazı kişilerin kendisini tehdit ettiğini, gönderdiği inşaat malzemeleri ve aracıyla ilgili sorun yaşadığını anlattı. Bu görüşmenin ardından Süleyman Kaplan'dan bir daha haber alınamadı.

Türk iş adamı sır oldu! Fildişi Sahili'nde kaçırıldı, 5 aydır haber alınamıyor

ANNE ÜSTÜNLER GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE YARDIM İSTEDİ

Oğlundan aylardır haber alamayan 73 yaşındaki anne Şaziye Üstünler ise yaşadığı acıyı gözyaşları içerisinde anlattı. Oğlunun sesini duymak ve kendisine kavuşmak istediğini belirten anne Üstünler, şu ifadeleri kullandı:

Türk iş adamı sır oldu! Fildişi Sahili'nde kaçırıldı, 5 aydır haber alınamıyor

"Fildişi Sahili'nde kaçırıldı. 5 aya girdik. Sesini duymuyoruz, kendini görmüyoruz. Bir anayım, herkes anadır, herkes babadır. Ben oğlumun sesini 6 aydır duyamıyorum. Oğlumu bana bulun, ne olur sizden rica ediyorum. Hiç görüşemedik, sesini duymadık. Fildişi Sahili'nde kaçırıldı, gasp edildi benim oğlum. Sesini duyamıyoruz. En son 14 Haziran'da ben görüştüm. 14 Haziran'dan sonra ne sesini duyduk ne kendini görebildik. 5 ay neler yaşıyoruz, görüyorsunuz. Ağlamaktan, sızlamaktan bittik."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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