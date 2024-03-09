Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz: Yardıma Hatay'dan başladık

“Deprem bölgesinde hâlâ zorluklar var. Ramazanda tüm şubelerimizle deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yanında olacağız. Startı Hatay’dan verdik.Ramazanda 1 milyar 271 milyon liralık yardımla yurt içi ve dışında 8,8 milyon kişiye ulaşmayı hedefledik. Nakdî yardımlar da 300 bin aileye çıkacak.”

İRFAN ÖZFATURA'NIN HABERİ / HATAY - Kızılay Lojistik Merkezi’nde “Bu Ramazan Sensiz Olmaz” adlı ramazan kampanyasının açılışına katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu ramazan ayında önceliklerinin Gazze ve 6 Şubat 2023 depremlerinde etkilenen iller olduğunu söyledi.

Gazze’ye insani yardım malzemesi taşıyan geminin dün Mersin’den uğurlandığını hatırlatan Yılmaz, Gazze’ye yardımların süreceğini belirtti. Ramazanda deprem bölgelerinde iftar ve sahur sofraları kurmak istediklerini dile getiren Yılmaz, “Ramazanda tüm şubelerimizle, halkımızla, Türk Kızılay’ımızın tüm gönüllüleriyle birlikte deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yanında olacağız. O nedenle bu seneki ramazan kampanyamızı Hatay’dan başlatmak istedik” dedi.

"300 BİN AİLEYE ULAŞACAK BİR MODEL PLANLADIK"

Her ramazan yardım faaliyetlerini artırdıklarını vurgulayan Yılmaz, “Bu ramazan 1 milyar 271,5 milyon liralık yardımla yurt içinde, yurt dışında 8,8 milyon kişiye ulaşmayı hedefledik” diye konuştu.

Nakdî yardım çalışmalarına da değinen Yılmaz, şunları kaydetti: “Ramazanda 617 milyon lirayı her bir aileye 2 bin lira olacak şekilde, belki 300 bin aileye ulaşacak bir model planladık. Gıda kolilerimizi tabii ki devam ettireceğiz ama yardımlarımızın çoğunu nakit yardım modeline getirmeyi hedefliyoruz. Çünkü kişi kendisi nereye harcamak istiyorsa oraya harcasın istiyoruz.”