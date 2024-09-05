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Türk ürünleri Mısır'da sergilenirken, HÜRJET piramitlerin üzerinde uçtu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mısır'daki Uluslararası Havacılık Fuarı'na katılan Türkiye'nin Jet eğitim uçağı HÜRJET, Mısır'ın simgelerinden biri olan piramitlerin üzerinden gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Jet eğitim uçağı HÜRJET, Mısır'daki Uluslararası Havacılık Fuarı'ndaki uçuşuyla dikkatleri üzerine çekti. HÜRJET, Mısır'ın simgelerinden biri olan piramitlerin üzerinden gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk ürünleri Mısır'da sergilenirken, HÜRJET piramitlerin üzerinde uçtu - 1. Resim

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET, Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı’nda gerçekleştirdiği uçuşuyla Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı tüm dünyaya gösterdi.

Türk ürünleri Mısır'da sergilenirken, HÜRJET piramitlerin üzerinde uçtu - 2. Resim

MISIRLI PİLOT DA HÜRJET'LE UÇTU

HÜRJET, Mısırlı F16 pilotu ile havalandı. Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı'na katılan Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) jet eğitim uçağı HÜRJET, etkinlikteki üçüncü gösteri uçuşunu TUSAŞ Test Pilotu Orhan Boran ve Mısırlı F16 pilotu Ahmed Elmallah ile gerçekleştirdi. Uçuşun ardından açıklamalarda bulunan Elmallah, HÜRJET ile uçmanın kendisi için güzel bir deneyim olduğunu söyledi.

Elmallah, "Türk ve Mısır hava kuvvetleri arasında yapılacak işbirliklerini büyük bir heyecan ile bekliyorum. Ben F16 pilotuyum. HÜRJET ile uçmak benim için harikaydı. Başlangıç olarak çok iyi bir uçak. İleride daha iyi bir hale gelecek" diye konuştu.

Türk ürünleri Mısır'da sergilenirken, HÜRJET piramitlerin üzerinde uçtu - 3. Resim

TÜRK FİRMALARI MISIR'DA ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ

Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı'na katılan Türk savunma sanayisi şirketleri, geliştirdikleri ürünleri dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcıların ilgisine sundu.

Mısır'ın İskenderiye şehri yakınında bulunan El Alamein Havaalanı'nda ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı devam ediyor.

Geniş katılımın olduğu fuara Türkiye'den TUSAŞ'ın yanı sıra ASELSAN, Baykar, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ ve HAVELSAN katıldı.

Türk ürünleri Mısır'da sergilenirken, HÜRJET piramitlerin üzerinde uçtu - 4. Resim

128 metrekare bir alanda bulunan Baykar, fuarda Bayraktar KALKAN mockup (orijinal ebatlarda), Bayraktar AKINCI (1/10 ebatında) ve Bayraktar TB2'nin (1/10 ebatında) maketlerini sergiliyor.

ASELSAN fuar alanında bulunan stant alanında güdümlü mühimmat TOLUN, ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif gibi pek çok önemli ürününü katılımcılarla buluşturdu.

Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı'na 50 metrekarelik stant alanıyla katılım sağlayan SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ, aviyonik, elektronik harp ve simulasyon ürünlerinin yanı sıra dünyaca bilinen ve bir çok ordu tarafından tercih edilen ACMI Hava Muharebe Pilot Taktik Eğitim Sistemi'ni de görücüye çıkardı.

Türk ürünleri Mısır'da sergilenirken, HÜRJET piramitlerin üzerinde uçtu - 5. Resim

Fuara katılan bir diğer Türk firması olan HAVELSAN'nın geliştirdiği insansız hava aracı BAHA da Mısır'da bir gösteri uçuşu yapma imkanı buldu.

Fuarda milli muharip uçak KAAN'ın maketi olmak üzere geliştirdiği bir çok ürünü sergileyen TUSAŞ ise fuarın ilk gününden bu yana HÜRJET jet eğitim uçağıyla gösteri uçuşları yapıyor.

Türk ürünleri Mısır'da sergilenirken, HÜRJET piramitlerin üzerinde uçtu - 6. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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