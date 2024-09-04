HÜRJET Mısır semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Teknoloji Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET, Mısır semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Yerli ve milli imkanlarla TUSAŞ tarafından üretilen HÜRJET, Egypt International Airshow Fuarı çerçevesinde Mısır'da ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
HÜRJET'in Mısır'da gerçekleştirdiği ilk uçuşunda pilot koltuğuna test pilotları Ercan Çelik ve Orhan Boran oturdu.
Uçuşun ardından TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu pilotları tebrik etti.
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Teknoloji
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı