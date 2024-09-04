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HÜRJET Mısır semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
HÜRJET Mısır semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET, Mısır semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Yerli ve milli imkanlarla TUSAŞ tarafından üretilen HÜRJET, Egypt International Airshow Fuarı çerçevesinde Mısır'da ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

HÜRJET Mısır semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi - 1. Resim

HÜRJET'in Mısır'da gerçekleştirdiği ilk uçuşunda pilot koltuğuna test pilotları Ercan Çelik ve Orhan Boran oturdu.

HÜRJET Mısır semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi - 2. Resim

Uçuşun ardından TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu pilotları tebrik etti.

HÜRJET Mısır semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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