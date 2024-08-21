Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti! Almanya'daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Ağustos 2024 21:17 - Güncelleme: 21 Ağustos 2024 21:28 - Güncelleme:

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Almanya'da tren istasyonunda düzenlenen ve bir Türk vatandaşının hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.