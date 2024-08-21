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Klozetten 3 buçuk metrelik piton çıktı! Tayland’da korkutan görüntü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tayland’da bir kişi evinde tuvaletini yaparken 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı. Klozetten çıkan dev yılanın saldırısı sonucu yaralanan kişi eliyle yakaladığı pitonu tuvalet fırçası ile öldürdü.

Güney Asya ülkesi Tayland'da Thanat Thangtewanon isimli kişi, evinin tuvaletini kullandığı sırada klozetin içinden çıkan 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı.

Klozetten 3 buçuk metrelik piton çıktı! Tayland’da korkutan görüntü - 1. Resim

KLOZETTEN ÇIKARAMAYINCA ÖLDÜRDÜ

Tayland'da geçtiğimiz günlerde evindeki tuvalete kullanan bir kişiye, klozetin içinden çıkan piton saldırdı. Yılan eliyle yakalayıp klozetten çıkarmaya çalışan Thanat Thangtewanon isimli ev sahibi, başarılı olamayınca yılanı tuvalet fırçasıyla öldürdü.
Komşuları tarafından hastaneye kaldırılan Thanat’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tuvaletten çıkartılan 3,5 metrelik yılanın zehirsiz bir piton türü olduğu tespit edildi.

Klozetten 3 buçuk metrelik piton çıktı! Tayland’da korkutan görüntü - 2. Resim

Thanat, yaptığı açıklamada, niyetinin yılanı öldürmek olmadığını, ancak ısırıldığı için korktuğunu ve bir an önce hastaneye gitmek istediğini ifade etti. Thanat, ayrıca sağlık durumuna ilişkin, yapılan kan testlerinin temiz olduğunu, yalnızca ısırık nedeniyle vücudunda yara oluştuğunu belirtti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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