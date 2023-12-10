10 Aralık 2023 13:05 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 13:06

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Uzun bir kurak dönemden geçen Türkiye, Aralık ayı itibariyle kendini soğuk havalara teslim etmiş durumda. Hava sıcaklıkları 5-6 derece birden düşerken gözler kar yağışına çevrildi. Vatandaşlar ‘Hangi bölgelerde kar yağışı bekleniyor? İstanbul’a ne zaman kar yağacak?’ sorularını araştırırken meteoroloji kaynaklarından yeni bir son dakika uyarısı geldi. Türkiye için kar alarmı! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verip uyardı. O illerimiz beyaz örtüye bürünecek!

METEOROLOJİ UZMANI TARİH VERİP UYARDI: KAR FIRTINASI GELİYOR

Hava durumu tahminleriyle vatandaşlar tarafından yakından takip edilen Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye için kar uyarısında bulundu. Orhan Şen, hava sıcaklıkların artacağını ancak bu sıcak havanın Marmara ve Ege’de lodosa neden olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sıcaklıklar 1-2 derece yükselecek Marmara ve Egede Perşembe Cuma Lodos etkisiyle bugüne göre 7-8 derece yükselecek yağmur gelecek. Gelecek hafta pazar dan itibaren Türkiyede rüzgar kuzeye dönecek ve sıcaklıkları 8-9 derece düşürecek. Ve Kar yağışı İç Doğu Anadolu’da Karadeniz’de.”

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Aynı zamanda bölgesel olarak yağış uyarısında bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbulda yagmur yok 11C. Perşembe 17 C. Haftaya hafta sonu 8-9 derece düser. Kar görünmüyor” bilgilerini aktardı.