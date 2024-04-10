Türkiye ile Yunanistan yeniden gerildi: Sert açıklamalar peş peşe geldi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki pozitif esen rüzgar, komşunun Ege Denizi ve İyon Denizi'nde iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurmasının ardından sert esmeye başladı. Türkiye, kararın ardından Yunanistan'ın çevreyle ilgili hususları istismar ettiği yönünde bir açıklama yaptı. Yunanistan ise Türkiye'yi çevre koruma kanunlarını 'siyasileştirmekle' suçladı.

Uzun süredir gerginliğin olduğu Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, peş peşe atılan adımlar ile yumuşamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 6 yıl aradan sonra Atina'ya ziyaret gerçekleştirmesi 'yeni dönemin' kapılarını açtığını düşündürmüştü.

Ancak, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Ege Denizi ve İyon Denizi'nde iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurması Ankara-Atina arasında ipleri yeniden gerdi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Ege Denizi ve İyon Denizi'nde iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurmasına ilişkin "Yunanistan'ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir." ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN'DAN CEVAP GELDİ

Türkiye'nin tepkisine Atina'dan cevap gecikmedi. Yunanistan Dışişleri BakanlığıTürkiye'yi çevre koruma konularını 'siyasileştirmeye' çalışmakla suçladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, tamamen çevresel bir konuyu politize etmektir. Hükümetler çevrenin korunmasına yönelik evrensel zorlukları kullanmak yerine bu konuda duyarlılık sağlamalıdır. Yunan Hükümeti, dış politika ilkeleri çerçevesinde ülkenin egemenliğini ve egemenlik haklarını tamamen desteklemeye devam edecektir.

Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis ise ERT'ye yaptığı açıklamada "Burada çevresel bir şeyden bahsediyoruz." dedi ve ekledi;

"Yunan hükümetinin eylemleri planlı ve sadece çevreyi korumaya yöneliktir. Türkiye ile tartışmak zorunda olduğumuz tek fark, uluslararası hukuk düzeyinde çözüleceğini umduğumuz MEB ve kıta sahanlığının belirlenmesidir"

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Theodoros Skylakakis geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Deniz Parkı'nı 'önemli bir girişim' olarak değerlendirmişti.

TÜRKİYE'DEN HEYET GİDİYOR

Öte yandan Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce edisyonunda, Türkiye'den bir heyetin 22 Nisan'da Atina'ya gideceğini ve 26 Nisan'da da İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirileceğini duyurdu.

Gazete bu iddiayı diplomatik kaynaklara dayandırdı. Öte yandan kaynaklar, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Türkiye'ye ziyareti için net bir tarih olmadığını fakat ziyaretin Mayıs ayının ortasında gerçekleşebileceğini duyurdu.