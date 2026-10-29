Türkiye 'İsrail'deki seçimlere müdahale etti' iddialarına yalanlama!

Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği iddiaları yalanlandı. İddialara ilişkin açıklama yayımlanan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Söz konusu iddialar, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı ve açık bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır" ifadelerine yer verdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Türkiye İsraildeki seçimlere müdahale etti iddialarına yalanlama!

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı uluslararası basın-yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu iddialar, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı ve açık bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür gerçek dışı haber ve iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala