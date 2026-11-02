Türkiye ve Mısır tatbikatlarına yenisini ekliyor: Akdeniz'in sularını ısıtacak hamle

Türkiye ve Mısır, 4-9 Kasım'da İskenderiye'de 'Dostluk Denizi-2026' ortak deniz tatbikatını icra edecek. Su üstü, hava ve denizaltı savunması ile SAT eğitimlerini kapsayan tatbikat, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

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Türkiye ve Mısır'ın donanmaları, 13 yıllık aranın ardından başlayan ortak tatbikat sürecini bu kez Mısır'ın İskenderiye kentinde sürdürecek.

4-9 Kasım'da gerçekleştirilecek Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı, su üstü, deniz altı savunma ve hava savunma harekâtlarının yanı sıra Su Altı Taarruz (SAT) eğitimleri de icra edilecek.

Türkiye ve Mısır, 13 yıllık aranın ardından ilk ortak deniz tatbikatını geçtiğimiz yıl eylül ayında Muğla Aksaz'da gerçekleştirmişti.

Bilindiği gibi Libya ile imzalanan mutabakatın ardından Türkiye, geçen hafta Mısır'a çağrıda bulunmuş ve Akdeniz'de yeni bir deniz sınırlandırması anlaşmasına hazır olduklarını dile getirmişti.

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