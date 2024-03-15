Türkiye'de fay sayısı 500'ü aştı! Uzman isim İstanbul'u işaret ederek en kötü senaryoyu açıkladı

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de fay sayısı 500'ü aştı, bir uyarı da Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan geldi. Bu fayların 5.5'in üzerinde deprem üretebileceğini söyleyen Ersoy, "İstanbul çevresinde 7'den büyük bir deprem bekliyoruz" dedi.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yeni fay haritasını güncelledi, haritaya göre 1990'lı yılların başında 150 olan fay sayısı 500'ün üzerine çıktı.

Konuya dair açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu belirtti. Özhaseki, şu anda 500'e yakın aktif fay hattı olduğuna işaret ederek, "Nerede, ne zaman, hangisinin kırılacağını bilme ihtimalimiz yok" dedi ve kentsel dönüşümün önemini vurguladı.

"ÜLKENİN TAMAMINDA DEPREM ÜRETECEK FAYLAR VAR"

Tüm bu açıklamaların ardından bir değerlendirme de Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan geldi. Ersoy, Türkiye'nin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatarak "Ülkenin tamamında deprem üretecek faylar var" dedi. CNN Türk'e konuşan Ersoy, fay haritasına göre İstanbul depreminin tarihi tam olarak bilinmese de en kötü senaryoyu yineledi.

"İSTANBUL'DA 7'DEN BÜYÜK BİR DEPREM BEKLİYORUZ"

Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’de şu anda 5.5'ten büyük deprem oluşturabilecek fay sayısı 500'e yakın. Bu sayı giderek artıyor. Gelecekte bu faylar üzerinde yeni depremler görebiliriz. Üzerinde yaşadığımız yerleşim yerlerini bu faya göre düzenlememiz gerekiyor, çünkü deprem üretecekler.

Önümüzde bir İstanbul çevresinde, Marmara Denizi'nin içerisinde, üzerinde 7'den büyük bir deprem bekliyoruz. Marmara ve başta İstanbul olmak üzere çok etkileyecektir. Bunun ekonomik ve can kayıpları açısından önemi büyük"

"DEVLETİN HAKEMLİK GÖREVİ YAPMASI GEREKİR"

Kentsel dönüşümün önemini vurgulayan Ersoy, yapılması gerekenleri sıraladı.

Ersoy, "Hızla yıkılacak bir binanın güçlendirilmesi ya da yeniden yapılması adına kentsel dönüşümün hızlandırılması gerekiyor. Kentsel dönüşüm binaları yenileme projesi değil, depreme karşı binaları güçlendirme projesidir. Vatandaşla müteahhit arasında devletin hakemlik görevi yapması gerekir" dedi.