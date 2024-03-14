Naci Görür'den İstanbul için 7.6'lık deprem uyarısı! İşte en çok etkilenecek ilçeler

TGRT Haber'e özel açıklamalar yapan Prof. Dr. Naci Görür, Kumburgaz kolu ve Adalar kolunun kırılması durumunda İstanbul'da 7.6'lık bir depremin olabileceğini söyledi. Görür ayrıca tehlike altındaki ilçeleri de sıraladı.

TGRT Haber'de önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremine ve fay hatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"7.6'YA ÇIKMA OLASILIĞI VAR"

İstanbul için 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğini vurgulayarak Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz ve Adalar kollarına işaret eden Görür, "Tehdidin nereden geldiğini bilmek gerekir. Özellikle tehdit Marmara Denizi'nde ve Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunun bazı segmanları üzerinde bu deprem oluşacak. Bunlardan birisi Kumburgaz kolu, diğeri Adalar kolu. Bu iki kolun kırılmasını bekliyoruz. Bugün kilitlenmiş olan fay parçaları da bunlardır. Bunlar ayrı ayrı da aynı anda da kırılabilir. Mesela 1766'da 3 ay arayla kırılmış. Dolayısıyla İstanbul 3 ay arayla 7 ve 7 üstü depremle karşı karşıya kalmıştır. Bu da oldukça tehlikelidir. İkisi birden kırılırsa 7,6'ya çıkma olasılığı var." dedi.

"SİSMİK BOŞLUK VARSA DOLDURULMAK ZORUNDADIR"

Görür açıklamalarını şöyle sürdürdü: "1999 depremleri oldu Gölcük tarafında. 1912’de Şarköy depremi oldu. Gölcük ile Şarköy arasında denizin içinde deprem yok. Ne zamandan beri? 1766’dan beri. Biz buna ‘deprem boşluğu’ deriz. Sismik boşluk. Jeolojide bir kaide var, iki kere iki dört eder! Bir yerde sismik boşluk varsa o boşluk doldurulmak zorundadır.

"ÇİZGİNİN KUZEYİNDE OLANLAR DAHA AZ ETKİLENECEK"

Şöyle bir genelleme de geçerli olabilir. Haritayı önünüze koyun. İkinci Boğaz Köprüsü’ne paralel, sağa-sola bir eğri çizin. O eğrinin güneyindeki alanlar beklediğimiz depremden oldukça ciddi anlamda etkilenecektir. Çizginin kuzeyinde olanlar görece daha az etkilenecektir.

EN TEHLİKELİ İLÇELERİ AÇIKLADI

Özellikle Avrupa Yakası’ndan kıyılar ile kıyıdan 10 kilometre içeriye doğru olan şeritte, Silivri’ye doğru olan alan, olası bir depremde en fazla kayıp veren alan olacaktır. Anadolu Yakası’na göre daha fazla kayıp olacaktır. Anadolu Yakası’nda da yine kıyıdan başlayıp, 10 kilometrelik kuşak, dolgu alanları ciddi olarak etkilenecektir. (Bakırköy, Zeytinburnu, Avcılar) En tehlikeli yerler."