26-28 Kasım tarihleri arasında yüksek basınç nedeniyle hava kirliliğinin artabileceği uyarısı yapıldı. İstanbul, Ankara ve Çanakkale başta olmak üzere birçok bölgede kirleticilerin havada asılı kalabileceğine dikkat çekildi.

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Türkiye'de hava sıcaklıklarında yaşanan dalgalanmalar sürerken, hava kirliliğine ilişkin yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji platformu Hava Forum, 26, 27 ve 28 Kasım tarihlerinde yüksek basıncın etkisiyle hava kirliliğinin artabileceğine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Hava Forum, önümüzdeki üç gün boyunca atmosferdeki hava hareketlerinin minimum seviyede kalacağını ve kirleticilerin dağılmasının zorlaşacağını bildirdi.

"KİRLİLİK HAVADA ASILI KALACAK"

Hava Forum, hava kirliliğine ilişkin uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, yarın ve cumartesi havamız çok kirli olacak. Yüksek basınç sebebiyle havadaki hareket minimum seviyede olacak, kirlilik havada asılı kalacak. Havalar bir iniyor bir çıkıyor bir de hava kirli, aman dikkat hasta olmayın. Çok hasta olan var..."

Paylaşıma eklenen haritada özellikle İstanbul, Ankara ve Çanakkale'nin adeta kırmızıya büründüğü görüldü.

Türkiye'nin birçok bölgesi kırmızıya büründü! Önümüzdeki 3 gün için uyarı

Paylaşılan haritada İstanbul-Gebze-İzmit güzergâhında yoğun kırmızı alanlar dikkat çekerken, Çanakkale, Gelibolu, Bursa ve Ankara çevresinde de kırmızı ve turuncu bölgeler öne çıktı. Trakya genelinde, Sakarya, Balıkesir ve Kırıkkale çevresinde ise sarı ve turuncu renkler ağırlık kazandı.

Platform, hava sıcaklıklarındaki değişimlerin yanı sıra hava kirliliğine karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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