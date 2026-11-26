Yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji, bu kez ne sağanak ne de kar için uyardı. Son rapora göre Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey ve batıda 4 derece artacak. İşte Meteoroloji’nin sis uyarısı yaptığı 28 il…

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Sağanak yağışın yerini soğuk hava dalgasına bıraktığı yurt genelinde hava sıcaklığı düşük seviyelerde devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı.

SICAKLIK 4 DERECE ARTACAK

Bugünkü rapora göre ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ne sağanak ne kar, Meteoroloji 28 ili uyardı! Göz gözü görmeyecek, sis kapıda

GÖZ GÖZÜ GÖRMEYECEK

Meteoroloji Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklendiğini belirterek uyardı. İşte bölge bölge hava durumu…

Ne sağanak ne kar, Meteoroloji 28 ili uyardı! Göz gözü görmeyecek, sis kapıda

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

Ne sağanak ne kar, Meteoroloji 28 ili uyardı! Göz gözü görmeyecek, sis kapıda

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

Ne sağanak ne kar, Meteoroloji 28 ili uyardı! Göz gözü görmeyecek, sis kapıda

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi 6; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

Ne sağanak ne kar, Meteoroloji 28 ili uyardı! Göz gözü görmeyecek, sis kapıda

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren doğusu 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 ila 3,5 m. Görüş: İyi.

Ne sağanak ne kar, Meteoroloji 28 ili uyardı! Göz gözü görmeyecek, sis kapıda

Sis ve pus beklenen iller ise şöyle:

Bölge İl Sırası İl Adı Ege Bölgesi 1 Denizli 2 İzmir 3 Manisa 4 Muğla Akdeniz Bölgesi 5 Adana 6 Antalya 7 Burdur 8 Hatay İç Anadolu Bölgesi 9 Ankara 10 Çankırı 11 Eskişehir 12 Konya Karadeniz Bölgesi 13 Bolu 14 Düzce 15 Kastamonu 16 Zonguldak 17 Amasya 18 Rize 19 Samsun 20 Trabzon Doğu Anadolu Bölgesi 21 Erzurum 22 Kars 23 Malatya 24 Van Güneydoğu Anadolu Bölgesi 25 Diyarbakır 26 Mardin 27 Siirt 28 Şanlıurfa

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