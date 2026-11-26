Ne sağanak ne kar, Meteoroloji 28 ili uyardı! Göz gözü görmeyecek, sis kapıda
Yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji, bu kez ne sağanak ne de kar için uyardı. Son rapora göre Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey ve batıda 4 derece artacak. İşte Meteoroloji’nin sis uyarısı yaptığı 28 il…
Sağanak yağışın yerini soğuk hava dalgasına bıraktığı yurt genelinde hava sıcaklığı düşük seviyelerde devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı.
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SICAKLIK 4 DERECE ARTACAK
Bugünkü rapora göre ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
GÖZ GÖZÜ GÖRMEYECEK
Meteoroloji Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklendiğini belirterek uyardı. İşte bölge bölge hava durumu…
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi 6; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren doğusu 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 ila 3,5 m. Görüş: İyi.
Sis ve pus beklenen iller ise şöyle:
|Bölge
|İl Sırası
|İl Adı
|Ege Bölgesi
|1
|Denizli
|2
|İzmir
|3
|Manisa
|4
|Muğla
|Akdeniz Bölgesi
|5
|Adana
|6
|Antalya
|7
|Burdur
|8
|Hatay
|İç Anadolu Bölgesi
|9
|Ankara
|10
|Çankırı
|11
|Eskişehir
|12
|Konya
|Karadeniz Bölgesi
|13
|Bolu
|14
|Düzce
|15
|Kastamonu
|16
|Zonguldak
|17
|Amasya
|18
|Rize
|19
|Samsun
|20
|Trabzon
|Doğu Anadolu Bölgesi
|21
|Erzurum
|22
|Kars
|23
|Malatya
|24
|Van
|Güneydoğu Anadolu Bölgesi
|25
|Diyarbakır
|26
|Mardin
|27
|Siirt
|28
|Şanlıurfa