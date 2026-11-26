Vize engeli sebebiyle eğitimleri aksayan öğrencilerin mağduriyetini gidermek için Schengen ülkelerinin temsilcilikleri ile ortak çalışma başlatıldı. Schengen muafiyetinin tanınması hâlinde Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat ettiği ülke sayısı 69’dan 98’e yükselecek.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türk öğrencilerin Avrupa’daki eğitim fırsatlarına erişimini zorlaştıran Schengen vizesi probleminde yeni bir adım atıldı.

Özellikle randevu bulmakta güçlük çeken ve vize süreçleri sebebiyle eğitim programlarını kaçırma riski yaşayan öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Türkiye harekete geçti. Türkiye’nin girişimiyle Schengen ülkelerinin Türkiye’deki temsilcilikleri arasında özel çalışma grubu kuruldu.

Türkiye, Schengen Bölgesi’ne üye 29 ülkenin vatandaşlarına vizesiz seyahat imkânı sunarken, bu ülkelerden 16’sının vatandaşları Türkiye’ye yalnızca kimlik kartlarıyla girebiliyor.

Türk öğrencinin Avrupa sınavı: Schengen...Vize kalkarsa 35 basamak atlayacağız

Buna karşılık bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları Schengen ülkelerinin tamamına seyahat etmek için vize almak zorunda. Passport Reports’un 23 Kasım 2026 tarihli verilerine göre Türkiye dünya pasaport sıralamasında 74’üncü sırada bulunuyor.

Ancak Türk pasaportundan daha alt sıralarda yer alan Arnavutluk (75), Nikaragua (76), Venezuela (77), Mikronezya (79), Palau (80), Doğu Timor (85) ve Kosova (91) vatandaşları Schengen Bölgesi’ne vizesiz seyahat edebiliyor.

Türk öğrencinin Avrupa sınavı: Schengen...Vize kalkarsa 35 basamak atlayacağız

Türk vatandaşları bugün 69 ülkeye doğrudan vizesiz, 30 ülkeye kapıda vizeyle, 7 ülkeye elektronik seyahat izniyle giriş yapabiliyor. Önceden vize alınması gereken ülke sayısı ise 92...

Passport Reports’un hesaplamasına göre Schengen’in 29 ülkesinin Türk vatandaşlarına vize muafiyeti tanıması durumunda vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı 69’dan 98’e yükselecek. Türk pasaportunun dünya sıralamasında ise 74’üncülükten 39’unculuğa çıkabileceği öngörülüyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala