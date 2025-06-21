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TYT sınavına 3 dakika geç kaldı! Rahatlığı "pes" dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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TYT sınavına 3 dakika geç kaldı! Rahatlığı &quot;pes&quot; dedirtti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da Yüksek Öğretim Sınavı’nın ilk maratonu olan TYT'ye geç kalan ve sakin haliyle kapıya gelen bir aday, görevlinin "3 dakika geç kaldın, giremezsin" demesiyle sınav merkezinden ayrıldı. Adayın  salına salına geri dönerek sınav merkezinden ayrılması ise dikkat çekti.

Hatay’da Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) oturumuna 47 bin 424 aday katıldı. Adaylar ve aileleri sabahın ilk saatleriyle birlikte okullara akın ederken, Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Taipei Dostluk Anadolu Lisesi’nde de yoğunluk yaşandı.

Saatlerin 10.00’u göstermesiyle kapılar kapandı ve sınav başladı. Her sınavda olduğu gibi bu sınava da son dakikalarda yetişenler olurken, geç kalanlar ise sınava alınmadı.

TYT sınavına 3 dakika geç kaldı! Rahatlığı "pes" dedirtti - 1. Resim

Üniversite sınavına son anda yetiştiğini düşünen adayın, kapıların kapandığı halde sakin bir şekilde davranması dikkat çekti. Sakin halleriyle kapıya gelip, görevlinin "3 dakika geç kaldın, giremezsin" demesiyle aday salına salına geri dönerek sınav merkezinden ayrıldı.

Sınav esnasında hava sıcaklığın 40 dereceyi bulmasıysa adaylara ve kendilerini bekleyen ailelerine ter döktürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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