YKS'yi 1 dakikayla kaçırdı, ailesi gazetecilere isyan etti

İki gün sürecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı TYT oturumu ile başladı. Kayseri'de sınava 1 dakika geç kalan öğrenci salona alınmazken, ailesi gazetecilere tepki gösterdi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan TYT ile başladı. Kayseri'de öğrenciler de sınava girecekleri okullara sabahın erken saatlerinden itibaren beklemeye başladı.

Sınavın başlamasıyla öğrenciler salonda, aileleri ise okul dışında ter dökmeye başladı.

1 DAKİKAYLA SINAVA GEÇ KALDI

Öte yandan, sınava gireceği okula 1 dakika geç gelen öğrenci salona alınmadı.

Öğrenci okul kapısı önünde gözyaşı dökerken, ailesi ise görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.