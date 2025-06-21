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YKS'yi 1 dakikayla kaçırdı, ailesi gazetecilere isyan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İki gün sürecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı TYT oturumu ile başladı. Kayseri'de sınava 1 dakika geç kalan öğrenci salona alınmazken, ailesi gazetecilere tepki gösterdi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan TYT ile başladı. Kayseri'de öğrenciler de sınava girecekleri okullara sabahın erken saatlerinden itibaren beklemeye başladı.

Sınavın başlamasıyla öğrenciler salonda, aileleri ise okul dışında ter dökmeye başladı.

1 DAKİKAYLA SINAVA GEÇ KALDI

Öte yandan, sınava gireceği okula 1 dakika geç gelen öğrenci salona alınmadı.

Öğrenci okul kapısı önünde gözyaşı dökerken, ailesi ise görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

YKS'yi 1 dakikayla kaçırdı, ailesi gazetecilere isyan etti - 1. Resim

YKS'yi 1 dakikayla kaçırdı, ailesi gazetecilere isyan etti - 2. Resim

YKS'yi 1 dakikayla kaçırdı, ailesi gazetecilere isyan etti - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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