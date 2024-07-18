UKOME'DE Martı TAG krizi: Taksiciler bize saldırdı, güvenlik ayırdı

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için komisyon kurulacağını açıkladı. Kararın alındığı UKOME toplantısında taksicilerin üzerlerine yürüdüğünü söyleyen Öktem sosyal medya hesabından "İBB güvenlik ekipleri mani olup taksicileri dışarı çıkardılar. Zaten bu kahpeliği anca onlar yapar" açıklamasını yaptı. Çıkan kararı 'Kazandık' diye duyuran Öktem, "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği geliyor" dedi.

İstanbul'da taksiciler ile TAG sürücüleri arasındaki mücadele UKOME toplantısında bir kez daha kendisini gösterdi. Paylaşımlı taşımacılık yönetmeliği için bir araya gelen taksiciler ve Martı TAG ekipleri arasında gerilim yaşandı.

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından İBB Bakırköy Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen alt komisyon toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.

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KOMİSYON KURULACAK

Öktem, "Taksiciler toplantıyı terk etmek için kalktı ve üstümüze yürümeye çalıştı. Karar çok net. UKOME, bütün ilgili bakanlıklara, devlet kurumlarına görüş almak için yazı yazıyor. Akabinde, bir paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için komisyon kurulacak. Bu komisyonda çalışma yapılacak ve sonrasında UKOME'ye oylama için gelecek" diye konuştu.

"ENGELLENMEYECEK"

İstanbul'un kendileriyle olduğunu söyleyen Öktem, şunları kaydetti:

Kazanacağız demiştik, kazanıyoruz. İstanbul bizimle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan da destek bekliyoruz. Bu konunun geçmesi için devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz çünkü kazanacağımızı biliyoruz. 178 bin kişilik devasa bir aileyiz, bu da 178 bin tencere demek. 178 bin insanın karnının doyması demek. Bu dünyanın her tarafında var, Türkiye'de de olacak engellenemez."

Öktem, güneşin altında kendisinin toplantıdan çıkmasını bekleyen yüzlerce Martı sürücüsüne teşekkür ederek, "Haydi arkadaşlar, direksiyonlarımızın başına.

Toplantının ardından sosyal medya hesabından da açıklama yapan Öktem, yaşanan gerilimi ve toplantının sonucunu paylaştı.

Öktem'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Taksiciler UKOME toplantısında bize saldırdı. Toplantı salonunun içinde 10 civarı taksi odası temsilcisi vardı. Bizi içeri 2 kişi aldılar. Toplantı salonu karıştı. Sayıları fazlaydı. İBB güvenlik ekipleri mani olup taksicileri dışarı çıkardılar. Zaten bu kahpeliği anca onlar yapar. Dışarıda 3 bin TAG sürücüsü vardı. Çıkışta bizle karşılaşmamak için sessizce kaçtılar. Taksi ağaları alayınız gelsin. Siz hepiniz biz TEK.

Kazandık.

UKOME toplantısı şimdi bitti.

Kararlar:

1- UKOME tüm devlet kurumlarından (Bakanlıklar gibi) yazılı görüş alacak.

2- Yönetmelik komisyonu kurulacak.

3- Onaylanmak için kısa zamanda oylamaya sunulacak.

Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği geliyor.