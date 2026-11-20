Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş, Çekya'da yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Altınbaş'ın iade işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

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Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından uluslararası seviyede aranan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Altınbaş, Çekya'da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, uluslararası seviyede difüzyon mesajıyla aranan Altınbaş'ın Çekya'da yakalanmasının sağlandığı ve iade işlemlerinin derhal başlatıldığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında, aranan kişilerin nerede olurlarsa olsunlar adalete teslim edilmesi ve suçların cezasız kalmaması için uluslararası iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

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