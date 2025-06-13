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Uluslararası Refah Yürüyüşüne katılmıştı! HÜDA-PAR Milletvekili Faruk Dinç başından yaralandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uluslararası Refah Yürüyüşüne katılmıştı! HÜDA-PAR Milletvekili Faruk Dinç başından yaralandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mısır’da, Uluslararası Rafah Yürüyüşüne katılan HÜDA-PAR Milletvekili Faruk Dinç, Mısır güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında yaralandı.

Mısır'da, Refah Sınır Kapısı'nın açılması için düzenlenen Küresel Vicdan Yürüyüşü'ne katılan HÜDA-PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, bir saldırı sonucunda yaralandı. 

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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