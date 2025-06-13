Uluslararası Refah Yürüyüşüne katılmıştı! HÜDA-PAR Milletvekili Faruk Dinç başından yaralandı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Mısır’da, Uluslararası Rafah Yürüyüşüne katılan HÜDA-PAR Milletvekili Faruk Dinç, Mısır güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında yaralandı.
Mısır'da, Refah Sınır Kapısı'nın açılması için düzenlenen Küresel Vicdan Yürüyüşü'ne katılan HÜDA-PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, bir saldırı sonucunda yaralandı.
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Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru