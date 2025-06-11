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Ümit Özdağ tahliye olacak mı? Mütalaa açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ümit Özdağ tahliye olacak mı? Mütalaa açıklandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Silivri'de hakim karşısına çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamı talep edilirken, 1.5 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası da istendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

Silivri Cezaevi 2 numaralı salonda görülen duruşma saat 10.50 sıralarında başladı.

ÖZDAĞ'A HAPİS CEZASI TALEBİ

Özdağ ve avukatlarının savunmalarını bitirmesinin ardından Savcı, mütaalasını açıkladı. Tutukluluğunun devamı talep edilen Özdağ için 1.5 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA 29 NİSAN'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Özdağ'ın dosyası 17 Şubat'ta tefrik edilmişti. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Özdağ'ın bu dosyadaki ilk duruşması 29 Nisan'da Çağlayan'da bulunan İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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