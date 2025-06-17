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Ümit Özdağ'ın 'şükür namazı kılmam engellendi" iddiası yalanlandı: Herhangi bir talepleri olmadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ümit Özdağ&#039;ın &#039;şükür namazı kılmam engellendi&quot; iddiası yalanlandı: Herhangi bir talepleri olmadı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye edilmesinin ardından Cezaevi çıkışında namaz kılmasının engellendiği iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlama geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergileyen ifadeler içeren paylaşımlar yaparak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava sonrasında tahliye edildi.

Ümit Özdağ'ın tahliye edilmesinin ardından Cezaevi çıkışında namaz kılmasının engellendiği iddiaları sosyal medyada dolaşmaya başladı. İddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlama geldi.

NAMAZ KILMAK İÇİN TALEPLERİ OLMADI

DMM'den yapılan açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindekilerin, ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra jandarma personeline konuyla ilgili herhangi bir talepte bulunmadığı, namaz kılmak istediklerine dair bir bildirim yapılmadığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jandarmanın görev ve sorumluluğunun cezaevi sınırları dahilindedir. Namaz kılınmak istendiği öne sürülen alan ise cezaevi dışındaki bir camidir. Dolayısıyla jandarmanın bu alana müdahale etmesi veya izin vermesi gibi bir durum da hukuki çerçevede mümkün değildir. Ayrıca, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek herhangi bir durum ya da güvenlik önlemi talebi de taraflarca iletilmemiştir. Sonuç olarak, ortaya atılan bu iddia kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyondur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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İddia Sahibi: Ümit Özdağİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git

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