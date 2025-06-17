Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı

Zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 7 yıl 10 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti Özdağ'ın tahliyesine de karar verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergileyen ifadeler içeren paylaşımlar yaparak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde hakim karşısına çıktı.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen duruşmada, tutuklu sanık Ümit Özdağ ile avukatları hazır bulundu. Öte yandan, yoklamaların aldığı duruşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere çok sayıda siyasi isim ve Zafer Partililer duruşmada izleyici olarak yer aldı.

Hazırlanan iddianamede Ümit Özdağ'ın zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

TAHLİYE KARARI

Zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 7 yıl 10 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Özdağ hakkında 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası ile tahliye kararı verildi.